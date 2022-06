Investigan un caso de acoso escolar: le rompieron el brazo a un adolescente

Investigan un caso de bullying en una escuela de Paso Pesoa. Un grupo de jóvenes atacó a un adolescente de 14 años, que terminó con el brazo fracturado. La madre relató lo sucedido y desde la Dirección de Servicios Educativos de Prevención y Apoyo (Disepa), dependiente del Ministerio de Educación, confirmaron que ya intervienen en la investigación.

El hecho ocurrió en el Colegio Secundario 439 de Paso Pesoa. María Antonia Godoy, madre del adolescente, contó lo sucedido en diálogo con Radio Dos. En el último episodio sus compañeros le fracturaron un brazo.

“Mi hijo sufre bullying de sus compañeros y discriminación por parte del rector”, acusó Godoy sobre el acoso que sufre el adolescente. Según relató, la situación generó que no quiera ir a clases. Además, indicó: “Se burlan porque yo lo llevo y lo traigo de la escuela”.

Sobre el día en el que su hijo llegó fracturado a su casa, recordó que “vino llorando y contó que se había peleado en la escuela. Lo llevé al hospital de Riachuelo, le pusieron un calmante y al otro día le realizaron una placa donde se vio que tenía la mano rota”.

“Cuando le digo para ir a la escuela, él llora y no quiere ir, dice que le duele la panza, la cabeza”, se lamentó María sobre la negativa de su hijo a asistir a la escuela por esta situación. “Después de todo lo que pasó, hablé con el rector del colegio y él justifica todo. Me dice que mi hijo tiene registradas 14 peleas y a mí nunca me informaron nada”, mencionó la tutora en Radio Sudamericana.

Sobre el tema, Julia Sáez, directora del Disepa, relató a El Litoral: “El equipo provincial ya está trabajando. De inmediato nos pusimos en contacto con la rectoría e intervino el equipo técnico”. Sobre los pasos a seguir, explicó que se citará a los tutores y tutoras de los alumnos involucrados. “Pero a partir de eso es trabajar con todo el grupo. No con ellos en particular, porque no es el único caso de acoso”, sostuvo.

“Lamentablemente es algo que se viene repitiendo en varios colegios y no podemos dejar de pensar que tiene que ver con la pospandemia”, resaltó Sáez.

Cabe destacar que la semana pasada se dio un caso en Paso de los Libres entre un grupo de niños del Instituto Niño Jesús. Hay una causa judicial, ya que luego de la golpiza el menor terminó con una fractura de tabique y costillas fisuradas.

