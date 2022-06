Gasoil más cara para extranjeros: en Corrientes piden que sea solo en la frontera

En medio de los faltantes de gasoil en el país, la petrolera YPF decidió cobrar un recargo en el precio a los vehículos con patentes extranjeras. En Corrientes tildaron a la medida como discriminatoria y que se debería aplicar sólo en zonas fronterizas.

Desde ayer el gasoil infinia, el único que pueden expender, cuesta 240 pesos y representa 124 pesos más para los vehículos extranjeros.

“No sabemos cómo va a recibir la gente esto, eso es muy reciente. Puede que se enojen con lo que se decidió. No sé qué va a pasar porque en otras provincias tuvieron problemas con el tema de la discriminación, por eso estamos analizando con la gente de legales que se puede hacer. Después YPF no se hace cargo y podemos tener problemas”, afirmó Oscar Pacheco, vicepresidente de la Cámara de Estacioneros.

“Con la medida estoy de acuerdo en la zona fronteriza, pero en el resto del país no. Las personas deben circular, no le podemos cobrar demás por ser de otro lugar, para mí es discriminatorio. Porque el pensamiento es: si sos extranjero me tenés que pagar 240 pesos y solo tengo para venderte infinia”, va a ser complicado”, indicó a El Litoral.

Además, explicó que si la medida no es bien recibida por los conductores, los playeros podrían tener problemas con enojos de quienes pasan por combustibles. “Los vehículos livianos y pesados que sean diesel tienen este diferencial, con la nafta no hay novedad”, dijo.

“Toda patente extranjera puede cargar únicamente infinia diesel, será para YPF y habrá una tarjeta que nos otorgarán a cada estación de servicio, porque va a ser para todo el país y pagarán 240 pesos el litro”, continuó Pacheco.

La tarjeta especial será solo para los extranjeros y será para todo el país, pero solamente podrán cargar infinia diesel y no gasoil común.

Asimismo, el referente de estacioneros resaltó que todavía no se puede saber si la medida será bien recibida o no. “Hay que ver cómo se va a desarrollar en el tiempo y si no sirve, más aún con la faltante de combustible que ya sabemos. Estuve en una estación de servicio ayer a la mañana y vi cuatro camiones que pasaron con patente extranjera y no cargaron con esta nueva medida”, contó.

Sustitución del gasoil

El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) propuso esta semana desde Santa Fe promover el uso de biocombustibles y aseguró que Argentina posee “la capacidad de sustituir la importación de más de un millón de toneladas de gasoil”.

En diálogo con Télam, fuentes del CAA detallaron que la entidad lanzó esa propuesta “ante el faltante de gasoil por la que atraviesa Argentina, que genera complicaciones en todos los ámbitos -tanto sociales, como económicos- pérdidas y dificultades para producir”.

”El CAA ha reiterado la necesidad de tener una política de biocombustibles, ya sea tanto de biodiesel como de bioetanol, de forma creciente y que forme parte de la estrategia nacional de transición energética y de transporte sostenible”, indicaron los voceros de la entidad.