Djokovic amplió su reinado en Wimbledon

El serbio Novak Djokovic se coronó ayer campeón de Wimbledon por séptima vez al vencer al australiano Nick Kyrgios por 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 (3) y volvió a ganar un torneo de Grand Slam, el número 21 de su carrera, tras hacerlo hace justamente un año en el mismo césped británico.

El exnúmero uno del mundo y máximo favorito de la edición 2022 se impuso en tres horas exactas de juego en el All England Lawn Tennis & Croquet Club, donde no pierde desde 2017 cuando el checo Tomas Berdych lo despidió en cuartos de final.

Djokovic se consagró campeón en La Catedral del tenis por cuarta vez consecutiva y quedó a un título de igualar al máximo ganador del torneo, el suizo Roger Federer.

“Me he quedado ya sin palabras para describir lo que significa este torneo para mí. Es y será el más especial. Lo primero que cuando recibí mi primera raqueta fue en el césped de Wimbledon”, aseguró el serbio, quien saboreó la grama londinense después de que Kyrgios dejara en la red el punto decisivo para su campeonato. El serbio también se colocó a una conquista de empardar el récord de 22 Grand Slam que posee el español Rafael Nadal, retirado este año en semifinales por una lesión abdominal.

La consagración de hoy interrumpe una racha de tres torneos de Grand Slam sin grabar su nombre en la galería de campeones. Nole fue eliminado en la final del US Open 2021, no jugó el Abierto de Australia este año por su decisión de no aplicarse la vacuna contra el covid-19 y cayó en cuartos de final de Roland Garros, en mayo pasado.

De momento, es una incógnita si podrá decir presente en el último “major” del año en Estados Unidos, donde las leyes exigen la vacuna para poder ingresar al país. Esta fue una de las ediciones de Wimbledon más raras de la historia. Es que la prohibición por parte del torneo de que los disputen los jugadores rusos y bielorrusos, hizo que falten varios de las principales figuras del circuito, como por ejemplo Daniil Medvedev (el número 1 del mundo) y Andrey Rublev (8º). Esta decisión hizo que la ATP determine que el torneo no reparta puntos para el ranking.