Incertidumbre por el futuro de Izquierdoz en Boca

De un día para el otro, se desató una interna caliente e inesperada en Boca. La eliminación de la Copa Libertadores contra Corinthians y el casi inmediato despido posterior de Sebastián Battaglia sacó a la luz las rispideces entre los jugadores y el Consejo de Fútbol, tras una tensa reunión el día anterior al duelo copero en la que se debatió acerca de los premios.

El principal "afectado" tras la tensa cumbre fue Carlos Izquierdoz, el capitán del equipo. Si bien hace tan solo algunos días atrás había formalizado su continuidad en el club hasta diciembre con una mejora en su contrato, hoy la historia dio un vuelco de 360º y su futuro es una incógnita.

Tras el conflicto, Hugo Ibarra decidió sacarlo del once titular ante San Lorenzo (argumentó que fue una decisión "técnica") y esa fue la primera señal de que la situación no era la mejor. Para colmo, la dedicatoria de Marcos Rojo en su gol al Ciclón y el abrazo simbólico con el Cali no hizo más que echar leña al fuego y evidenciar los problemas.

La continuidad de Izquierdoz en Boca, una incertidumbre

Con este panorama, la continuidad de Izquierdoz en Boca corre riesgo. Más allá de que su contrato vence a fin de año y en principio la idea era respetarlo, lo cierto es que ahora todo cambió y podrían acelerarse los tiempos: está latente la posibilidad de que en los próximos días pueda resolverse su desvinculación del club.

La idea del jugador es esa, sin la intención de cobrar lo que le queda del vínculo hasta diciembre.

No obstante, mucho dependerá de si el Cali tiene una oferta importante para emigrar ahora mismo (México sería el destino en caso de que se vaya), ya que parece poco probable que el Consejo lo dejé ir en libertad de acción cuando aún le restan cinco meses de vínculo con el Xeneize.

TyC Sports