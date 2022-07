Normalizan la entrega de las licencias de conducir

Se emiten otra vez licencias de conducir en la Capital. Informaron que se solucionó el inconveniente que tuvieron con la faltante de insumos días atrás. A partir de ayer jueves se volvieron a otorgar los carnets impresos.

Durante tres días no se emitieron las licencias físicas a los conductores por la falta de plásticos que son enviados desde Buenos Aires. Los trabajadores del Centro Emisor de Licencias de Conducir desconocían la razón por la que no se enviaban los insumos para imprimir las tarjetas como era habitual.

De esta manera, ayer comunicaron por sus redes sociales que “luego de solucionarse el inconveniente a nivel nacional, ya se están imprimiendo permisos de conducir y los que se emitieron durante la faltante de insumos, sólo de manera digital, se podrán retirar desde la jornada de mañana”, afirmaron.

No obstante, los turnos para realizar los trámites previos para poder adquirir los carnets se siguieron emitiendo, ya que habitualmente tardan 15 días hábiles en llegar.

Los conductores que gestionaron las licencias de conducir entre el lunes y el jueves podrán adquirirlas ahora que se regularizó la situación.

El subsecretario de tránsito de la Municipalidad, Juan Acinas, indicó hace unos días a El Litoral: “Las licencias no se están brindando porque no las envían desde Nación. No sabemos si se debe a la falta de insumos o de proveedores”.

Cabe aclarar que a las personas que realizaron sus trámites en esta semana se les permitió no contar con el respectivo carnet de conducir, siempre que cuenten con la licencia de manera digital.