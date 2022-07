Un campeón del mundo en Corrientes

La Entidad Binacional Yacyretá con la presencia de la Consejera Ana Almirón, participó de cuatro “Clínicas de Fútbol para la inclusión social y la promoción de valores” en la provincia de Corrientes, junto al destacado ex arquero de la Selección Argentina campeona del mundo en 1978 y emblema del arco de River Plate, Ubaldo “Pato” Fillol.

Más de un centenar de niños y adolescentes participaron de los encuentros en Paso de los Libres, Monte Caseros y Yapeyú.

Por su parte el ex arquero de la Selección Argentina se mostró "muy contento, muy agradecido de que me convoquen, ya que entendí hace mucho tiempo de que tenemos que hacer docencia permanentemente, fundamentalmente con los chicos" y enfatizó "iniciamos una serie de clínicas que llevamos un mensaje alentador no solamente a los chicos, sino también a los profes y a los padres".

Estos encuentros brindan continuidad a las anteriores clínicas socio deportivas que se desarrollaron en Misiones y Corrientes, y en las que participaron otros destacados futbolistas.

Los aspectos técnicos estuvieron a cargo de su coordinador, Fernando Besasso; ex director de la Fundación PUPI y director en Argentina de “Intercampus” (proyecto social del Club Inter de Milán) y de la Parma Academy.