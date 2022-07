Eduardo Zini y su hobby que lo lleva a ser protagonista en el motociclismo nacional

Bruno Ariel Gimenez

bgimenez@ellitoral.com.ar

Una de las categorías complementarias del Superbike Argentino de motociclismo, el Stock Bike Open (+50) tiene como protagonista a un piloto correntino. Se trata del goyano Eduardo “Lalo” Zini (54 años), quien hasta el momento ocupa la tercera posición del campeonato cumplidas cuatro fechas. En la última carrera disputada en el autódromo Villicum de San Juan, al mando de una Kawasaki, culminó en la segunda posición, detrás del salteño Alejandro Díaz Patrón (Honda). “En la categoría hubo 23 motos participando y lograr un segundo puesto en un campeonato argentino lo considero muy importante, más teniendo en cuenta que lo hago de manera amateur, no profesional. Yo trabajo en el campo, soy ingeniero agrónomo. Cuando tengo tiempo le dedico tiempo a la moto y al entrenamiento físico”, le contó a El Litoral el motociclista que hace más de 10 años compite en certámenes nacionales.

En San Juan, la cuarta jornada estuvo signada por el frío, lo que complicó aún más el desarrollo de la carrera. “No conocía ese circuito. Es muy lindo, pero es muy técnico. Se requiere mucha concentración, se requiere una serie de cosas para andar bien. Fue un fin de semana difícil en San Juan, ya que estuvo bastante fresco. Las tandas se hicieron con mucho frío y las gomas de las motos pierden bastante grip (agarre) por el frío y es muy peligroso”, comentó Zini. Luego agregó: “Todavía no estoy del todo recuperado, ya que tuve una caída en la segunda fecha en Neuquén, debido a un poco a eso, a que las gomas tienen poco grip cuando hace frío. Tuve una caída bastante fuerte, me golpeé un hombro. Por falta de tiempo no pude entrenar físico y con la moto. Vengo un poco disminuido físicamente, pero de todas maneras el logro fue muy bueno”, aseguró el profesional agrónomo.

Salvo en Neuquén, donde tuvo la caída, en el resto de las tres fechas el goyano siempre subió al podio. “En el campeonato me está yendo bastante bien. En la primera fecha en Bahía Blanca terminé segundo. Luego en Neuquén, en la segunda fecha, fue donde me caí y no pude sumar puntos. La tercera fue en Termas de Río Hondo, también en un circuito muy lindo, de un nivel internacional y muy técnico. Allí hice la pole y terminé tercero en la categoría. Y ahora en la cuarta fecha terminé en el segundo puesto. Vamos a seguir peleando por el campeonato”, afirmó el motociclista.

Por último, Lalo comentó que su participación en el Stock Open lo hace por hobby y que de todas maneras irá por el campeonato. “Sí, uno va por el campeonato, por supuesto, pero también soy consciente de que lo hago de manera amateur, no tengo sponsor. Lo hago cuando puedo y es más un hobby para mí. Pero sí, lo hago muy profesional en lo particular. Trato de entrenar todos los días, con mucha responsabilidad en todo y tratando de conseguir logros”, afirmó.