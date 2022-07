Se incrementan las protestas y el Gobierno busca evitar el descontrol en las calles

Sin herramientas para evitar que las organizaciones sociales oficialistas y la CGT salgan a la calle para manifestarse ante la crisis económica y política, en el gobierno de Alberto Fernández admiten que no pueden contener los reclamos de sus aliados y se contentan con tener la situación “controlada”. Esa intención será puesta a prueba este mes, cuando ambos colectivos tienen previsto manifestarse en todo el país.

Mañana será el turno de las organizaciones sociales oficialistas y la CTA, que se movilizarán en el marco de un plan de lucha para demandar la creación de un salario básico universal y un “aumento de emergencia para los trabajadores”. En tanto que para el 17 de agosto se espera la marcha de la CGT, que irá desde el Obelisco hasta el Congreso, para protestar “contra la inflación” y “los formadores de precios.

“El control de la calle está garantizado, no va a haber lío”, aseguran desde el Poder Ejecutivo, aunque admiten que, hoy por hoy, “la situación está más delicada políticamente” que antes de la salida del exministro de Economía Martín Guzmán. Pero aún así se muestran seguros de evitar desbordes. “La plata y los alimentos están, eso está garantizado. Somos conscientes de que la asistencia no alcanza por la inflación, pero la llegada está asegurada y no es poco”, agregan. En esa línea, consideran la salida a la calle de las organizaciones tiene que ver con una demostración o un “mensaje” hacia sus bases.

Todo se da sobre un telón de fondo en el que la mayoría de los consultados, en las distintas terminales del oficialismo, coincide en que parte de lo que está sucediendo tiene que ver con “la debilidad política” en la que quedó sumido el Presidente tras la avanzada del kirchnerismo duro, con Cristina Kirchner a la cabeza.

(FB)