Barbie Vélez habló de su pelea con Cande Ruggeri

Barbie Vélez pasó por el piso de "Socios del Espectáculo" y allí hizo un repaso por su carrera y habló del vínculo de amistad que supo tener con Cande Ruggeri, pero que se cortó en el 2017

Las chicas supieron ser grandes amigas e inseparables pero durante un verano hace algunos años atrás un conflicto las distanció. Hoy con un presente muy diferente, Barbie reconoce que si bien no hay un día a día, la relación es cordial.

“¿Con Cande Ruggeri te volviste a encontrar? Ustedes fueron muy amigas y ahora ella va a ser mamá”, quiso saber Mariana Brey. “No la felicité. Sabés que no la felicité…”, reconoció, Barbie que agregó: "La vi en un evento que justo estábamos con Lucas (Rodríguez, su marido) y nos saludamos. No es la misma relación, pero quedó una relación cordial. Nos vemos y está súper bien. Me vino a ver al teatro hace algunos años”, contó.

Luego Luli Fernández preguntó: “¿Nunca nos vas a contar por qué se pelearon?”, indagó. “Es que fue una boludez… Viéndolo hoy, después de siete u ocho años, siendo más grande…”, intentó responder Barbie sin ahondar en la temática.

Filo News