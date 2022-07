El Gobierno aseguró que “se cerró el cupo” de asistencia social

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, se reunieron ayer durante casi una hora y luego del encuentro, si bien se mostraron partidarios de continuar con el diálogo, criticaron la nueva protesta a la que convocaron las organizaciones sociales para mañana.

Aunque admitió que “son metodologías y derechos en el marco de la democracia”, Zabaleta les solicitó a los manifestantes “no jorobarle la vida a los argentinos que transitan por la calle para ir a trabajar o para volver a su casa”.

“Tenemos una mesa de trabajo con los dirigentes sociales opositores. A todos nos conviene que Argentina se recupere y tenga futuro. Hay una fuerte inversión en obra pública y seguiremos invirtiendo en políticas sociales. El Estado va a seguir invirtiendo en cada argentino que lo necesite”, dijo el ministro.

Y agregó: “Siempre reflexiono con ellos de no jorobarle la vida a los argentinos, porque los que van en el Metrobus y los que circulan van a trabajar y a sus casas”.

El ex intendente de Hurlingham destacó que por el momento no está previsto ningún encuentro con los referentes de Unidad Piquetera: “Para mañana no han pedido ninguna reunión. Siempre que lo pidieron, los recibimos. Me he juntado últimamente más con dirigentes piqueteros que con mi propia familia”. Los piqueteros más duros marcharon la semana pasada hasta la Plaza de Mayo y al Ministerio de Economía, donde pidieron reunirse con la ministra Silvina Batakis con la intención de plantearle una serie de reclamos como la implementación urgente de un bono de 20.000 pesos y la declaración de la emergencia alimentaria.

“No es rebelión: hay manifestaciones, pedidos y reclamos en el marco de la democracia. A todos nos conviene y nos compromete que la Argentina se recupere”, añadió Zabaleta.

