El Concejo acudió al STJ para que dirima sobre la situación del intendente

Dirigentes y representantes políticos se reunieron ayer en Mercedes para apoyar al intendente Diego “Tape” Caram. El Concejo Deliberante, en tanto, acudió al Superior Tribunal de Justicia y pidió su intervención para que defina si el jefe comunal puede seguir en su cargo pese a su procesamiento por el supuesto uso irregular de fondos públicos.

Los dirigentes peronistas emitieron ayer un comunicado en el que fijan postura y consideraron “extraño” el accionar del Concejo Deliberante mercedeño que “busca desde el jueves pasado dar un golpe institucional en el municipio y suspender al jefe comunal”.

“Yo no me entrego ante nadie. Solo me arrodillo ante Dios. Desde que era secretario de Gobierno me tenían miedo y, sin embargo, lo fui y cumplí mi mandato”, dijo Diego Caram en su discurso luego del apoyo de los demás referentes.

“Uno es maestro, es papá. Vivimos predicando con el ejemplo desde mis inicios. Que hoy no nos quieran contar la historia. Si algún día me encuentran con un balazo en la cabeza, sepan que yo no me lo pegué, me lo pegaron”, aseguró el funcionario.

“Yo invito a no usar la palabra miedo. A lo único que se le tiene miedo es a la conciencia porque lo que Dios hace es guiarnos el paso todos los días y la posibilidad de ser conscientes de esto. Esto va más allá de la político, esto es politiquería”, cerró el intendente.

Desde el Concejo Deliberante informaron a medios locales que el actual presidente del cuerpo, Gerardo Condado, se presentó ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) para resolver la cuestión por vías legales.

El pedido tiene en cuenta la resolución 1440/22, aprobada por el Concejo Deliberante, donde se lo insta al intendente a cumplir con lo establecido en el Art. 224 de la Constitución provincial, habiéndose confirmado en segunda instancia su procesamiento en la causa que se investiga en la Justicia.

“Entendiendo, además, que la suspensión en el cargo opera automáticamente y tal como lo establece el artículo número dos de dicha resolución, el presidente del Concejo Deliberante, Gerardo Condado, se ha presentado ante el Superior Tribunal de Justicia para que dirima la cuestión”, aseguraron en el comunicado difundido.

“Es así que todas las discrepancias en relación a las diferentes posturas se encuentran expuestas en el lugar que corresponde, la Justicia”, cerraron.

El caso

La Justicia correntina dictó el procesamiento y prisión preventiva de Diego Caram. La causa engloba un supuesto caso de peculado en el que el equipo municipal habría malversado fondos a través de planes sociales truchos.

La jueza Margarita López Rivadeneira confirmó el procesamiento y prisión preventiva del intendente peronista por “incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado y falsificación de documentos públicos agravado y sustracción de documentos públicos”. Lo propio hizo la Cámara, en segunda instancia.

El fiscal que investigó aseguró que habría en juego $5 millones en peculado y que hay documentos digitales que avalan su veracidad.