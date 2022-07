“Macri nunca perdió el liderazgo en JxC”

María Eugenia Vidal habló hace pocas horas con Mauricio Macri. El expresidente la llamó por teléfono desde el Sur para monitorear el devenir de la crisis política y financiera. Si bien el naufragio de la gestión del Frente de Todos favorece las posibilidades electorales de Juntos por el Cambio, el aceleramiento del deterioro de la economía enciende las alertas entre los jefes opositores. Vidal luce inquieta, sobre todo, por la creciente conflictividad social. Sin embargo, remarca que la responsabilidad de encauzar la situación es del Ejecutivo y advierte que “no hay condiciones para lograr consensos con el oficialismo”.

Atenta a la coyuntura económica, dice que Juntos por el Cambio no puede mostrarse indiferente ante el clima social. Por eso, evita dar pistas sobre su futuro político y repite que la prioridad del espacio debe ser mantener la cohesión y concordar un plan para hacerse cargo de la economía en 2023. Admite sus deseos de llegar a la Casa Rosada, pero deja entrever que no tiene apuro y que contempla todas las opciones: desde ser candidata a presidenta o vice hasta pelear por la sucesión de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad o no competir por ningún cargo.

“Yo creo que Macri nunca lo perdió [el liderazgo]. No hay una sola mesa de Juntos por el Cambio en la que no haya estado presente desde diciembre de 2019. No creo que haya recuperado algo que no perdió. Siempre estuvo en Juntos por el Cambio, como Gerardo Morales, la Coalición Cívica, Miguel Pichetto y todos los integrantes de PRO. Si hay algo que JxC demostró, es que tiene un mecanismo institucional de toma de decisiones donde todas las fuerzas están representadas”, aseguró Vidal en una entrevista publicada ayer en el diario La Nación.