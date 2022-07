Después de 12 años, Corrientes tendrá una velada profesional de boxeo

Después de 12 años, el boxeo profesional regresa a Corrientes. Hoy desde las 20, en el Club de Regatas Corrientes, se concretará la Velada Boxística Nacional, que contará con cuatro peleas amateurs y la misma cantidad de combates profesionales. En la conducción del evento estarán Fabio “la Mole” Moli y Vanesa Salcedo.

La última vez que hubo una velada profesional fue en el 2010 que también tuvo como sede al Club de Regatas Corrientes. En esa oportunidad, en la pelea estelar estuvo Jorge Rodrigo “la Hiena” Barrios que tuvo como rival al colombiano Humberto Martínez.

El programa para esta noche contempla la presencia de varios boxeadores correntinos, una pelea femenina y en el combate de fondo estarán los invictos Marcos Aumada de San Luis y Pablo Díaz de Córdoba. En la pelea pactada en la categoría pesado, a 8 rounds, Aumada llega como favorito dado que ganó en las 33 presentaciones que realizó de las cuales en 6 se impuso por nocaut. Mientras que Díaz tiunfó en las 14 peleas profesionales que tiene con 7 triunfos por nocaut.

En el semifondo, categoría superwélter a 6 rounds, se presentará el mercedeño Maximiliano Alegre que enfrentará al misionero Jorge Cardozo.

El goyano Pablo Parodi tendrá su segunda pelea como profesional cuando combata contra Fernando Bo de Buenos Aires, quien es pupilo de Julio César “Chanchi” Medina y contará en el rincón con Antonio “Gringo” Medina, quien fue entrenador de l mercedeño Lucio “Metralleta” López. Esta pelea se pactó a 4 rounds y se encuadra en la categoría welter.

En la categoría supermosca, también a 4 rounds, se disputará la pelea femenina entre las bonaerenses Catalina Mariel Álvarez y Mariquena Salomé Salega.

La velada de hoy comenzará a las 20 con peleas amateurs. Los protagonistas serán Sebastián Encina (Corrientes) vs. Marcelo Sánchez (Corrientes); Lucio Lencina (Corrientes) vs. Enzo Sosa (Corrientes), Mario Gauna (Corrientes) vs. Naitan Rojas (Monte Caseros) y Ulises Frete (Corrientes) vs. Josué Zacarías (Resistencia).

La Velada Boxística Nacional es organizada por los hermanos José y Francisco Sutiz, el promotor responsable es Orlando Farías y cuenta con el apoyo del Gobierno de Corrientes y de la Municipalidad capitalina.

El pesaje, con la fiscalización de la Federación Correntina de Boxeo, se concretó ayer en el Salón de Usos Múltiples de la Secretaría de Deportes de la Provincia de Corrientes.

“Estamos muy contentos de poder concretar esta velada en Corrientes”, comentó Guillermo Benítez, uno de los organizadores de la velada, durante una conferencia de prensa que se realizó ayer en un hotel de la capital correntina.

“Nos pone contentos el apoyo que recibimos y por el agradecimiento a todos porque desde un momento respaldaron este espectáculo”, agregó.