Se inicia el juicio a la mujer acusada de matar a su bebé en Esquina

Este lunes, a las 8:30, dará inicio en el Tribunal de Juicio de Goya el juicio por la muerte de un bebé recién nacido, ocurrida a mediados de noviembre de 2021 en Esquina, por el que está imputada la propia madre, una mujer de 30 años.

Por el hecho, el fiscal subrogante Javier Mosquera había imputado a la mujer por “por homicidio culposo doblemente agravado por el vínculo y la alevosía”, por el cual llega en prisión a esta instancia.

El debate se desarrollará con la aplicación del nuevo Código Procesal Penal y estará presidido por Ricardo Diego Carbajal, según confirmaron desde Actualidad Esquina.

La abogada defensora, Natalia Ávalos, afirmó que su cliente “tuvo una emergencia obstétrica, pero en vez de ayuda recibió una imputación por homicidio” y agregó que “está presa hace ocho meses en la Comisaría de la Mujer y el Niño de Esquina”, donde padece constantes crisis nerviosas.

En cuanto al perfil de la acusada, su abogada la describió como “una mujer pobre, que se dedicaba a tareas de cuidado de sus hijos de 11 y 6 años, y sus hermanitos. Realizaba comidas los fines de semana para vender o atendía eventualmente algún negocio cuando podía. A veces limpiaba casas como su mamá. Pero es una persona que vive en un terreno alejado del centro, que comparte con una familia de más de diez personas, tiene dos hijos a cargo y nunca tuvo trabajo formal. Son gente poco instruida, que hicieron muy poquito de la primaria, analfabetos”.

Además, Ávalos sostuvo que “sufrió un parto domiciliario de un feto muerto” y agregó que “fue un parto en avalancha. Ella desconocía el tiempo de gestación, sintió los dolores, no llegó a pedir ayuda y tuvo el parto en la casa. Cuando la llevan a la guardia no la revisan como corresponde, no tuvo asistencia psicológica y tuvo poca asistencia médica. Si el parto hubiera pasado en la sala de un hospital, no hubiera pasado nada. Pero si bien fue el parto de un feto muerto, se la criminaliza como si hubiera nacido con vida”, afirmó.

La autopsia pedida por el fiscal subrogante Javier Gustavo Mosquera, “da algunos indicios de que algunas lesiones podían ser vitales, pero para determinar mejor eso se envía al análisis patológico, que determina que no se puede determinar que haya nacido con vida”, explicó la abogada en una nota al diario Clarín, donde además sostuvo que, de todas formas, la pericia “está viciada de nulidades por todos lados”. La abogada remarcó que el “feto” fue expulsado “muerto” y que el fiscal no tiene ninguna prueba conclusiva de lo contrario, es decir, de que hubiera nacido con vida, según lo que se desprende de esta autopsia.

La mamá de la imputada consideró que “es todo muy injusto. Acá en Esquina hay muchos casos de violadores, de asesinatos, de ladrones y todos tuvieron su domiciliaria, pero para mi hija no. La mantienen detenida, no le dan psicólogo y la obligan a esperar el juicio alejada de su familia. A veces la comisaría me llamaba tarde a la noche para ver si la podía calmar, porque la veían angustiada y tenían miedo de que se hiciera algo. Sus dos hijos son chiquitos y la necesitan. Pero la Justicia no entiende nada de esto”, planteó.

