Andrés Jaime aseguró que Regatas representa un desafío para su carrera

El modelo 2022/23 de Regatas Corrientes para la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) tiene varias caras nuevas y con proyección. Uno de los nuevos valores contratados es Andrés Jaime, el base que llega desde Unión de Santa Fe y que fue elegido como la revelación del pasado torneo.

“Regatas es un nuevo desafío para mí”, reconoció el jugador de 22 años que por primera vez vestirá una casaca diferente a la de Unión.

“Me gusta estar en un equipo competitivo que vaya para arriba; de poder encontrar una regularidad en el equipo y en mi función —sé que me va a llevar un tiempito de adaptación—. Entrar en un equipo que apueste fuerte y encontrar una regularidad”, son los objetivos trazados para el torneo.

“Llevo mucho tiempo en Unión y cuando llegó la propuesta de Regatas me interesó mucho la idea del técnico (Fernando Rivero). Sabía que había una negociación que debía tener Regatas con Unión, llevó un tiempo pero se pudo resolver bien”, reconoció Jaime en declaraciones formuladas a La Red Deportiva (FM La Red).

Jaime comenzó a jugar al básquetbol desde los 5 años en el “Tatengue”. Allí también debutó profesionalmente y por eso Regatas tuvo que afrontar los derechos de formación para contratar al base por dos temporadas.

El base de 1,85 metro de altura reconoció que “Unión tenía ganas que siga en el equipo y le comuniqué que no veía con malos ojos la chance de ir a Regatas. La oferta deportiva me parecía superadora y tenía ganas de tomarla”.

“Fue por el lado de la propuesta deportiva que me convencí de que era lo mejor. Llego a un club con mucha historia, ganador, con un equipo que se está armando muy importante. Me parece que vamos a tener una buena temporada, con el plus de una competencia internacional”, agregó.

En la presente temporada, Regatas, además de disputar la Liga Nacional, afrontará la Liga Sudamericana. Es decir que tendrá una doble competencia y eso es un incentivo para todos los jugadores.

En la Liga 2021/22, Andrés Jaime fue elegido como revelación del torneo y fue clave para que Unión pueda conseguir la permanencia. En 42 partidos disputados logró un promedio de 9,9 puntos, 5 asistencias (tercer mejor pasador de la temporada) y 3,6 rebotes en 24,5 minutos de juego.

“No es tan fácil hablar de uno mismo. Me gusta que el equipo esté ordenado, que respete la idea del entrenador y que la podamos llevar a cabo”.

Durante las negociaciones para definir su llegada a Regatas, charló un par de veces con el DT Fernando Rivero.

“Me dio la bienvenida especial al equipo. Me dijo que con Marco (Giordano) nos vamos a hacer cargo de la base del equipo, tendremos esa responsabilidad más allá de la juventud. A Marco lo conozco de los seleccionados de Santa Fe, así que va a ser un plus poder jugar con él y estoy seguro que lo vamos a poder hacer muy bien”.

Los dos bases que tendrá Regatas tienen 22 años, lo que representa todo un desafío para que se hagan cargo de la conducción del equipo.

Sobre la forma de juego “mucho no pude hablar (…) pero me parece que el equipo va a ser muy dinámico por cómo se está armando, por características de los jugadores. Vamos a ir por ese camino y sin dudas que lo vamos a hacer bien. Cuando vuelva ‘Faca’ Piñero de México le va a dar un gran salto de calidad al equipo”.