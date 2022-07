No pudo evitar la pena pese a contar que su marido era violento

Mónica Gabriela Ríos decidió declarar durante el debate y contó su versión de lo acontencido. También reveló que era víctima de violencia de género, pero nunca radicó la denuncia por miedo.

Expresó que su pareja siempre fue violento. “Él llegó agresivo, como todos los días. Yo estaba en la mesa por almorzar, en un momento me dijo: ojalá te atragantes y te mueras, se tiró para pegarme y yo lo saqué”. Continuó la declaración: “Después lo socorrí, lo llevé a la cama, porque se sentía mal, ahí llamé a mi mamá, llamamos al hospital para que venga una ambulancia. Luego vino la Policía y quedé detenida. Yo nunca quise lastimarlo”.

“Él me obligaba a tener relaciones (sexuales) cuando llegaba de noche. Cuando íbamos al centro juntos, me obligaba a mirar para abajo, para que no mire a nadie; era muy celoso”.

El abogado defensor de Ríos, el dr. Matías Almeida, pidió la absolución de su defendida, pero el Tribunal se lo rechazó.

Dijo que “si la intención de Ríos hubiera sido provocar la muerte de Castillo, hubiera actuado sobre seguro, hasta lo pudo haber matado cuando dormía, sin embargo mi defendida lo socorrió”. Señaló que la imputada “utilizó el arma blanca, en un contexto en que se encontraba almorzando, ante una agresión inminente y de desventaja física”.

El dr. Almeida, desde su perspectiva, describió el hecho y dijo que “Castillo se lanzó sobre ella. Ríos que estaba sentada, a punto de almorzar, levantó su brazo que utilizaba para comer y se lo saca de encima”.

(NG)