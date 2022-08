Estados Unidos planea enviar buques de guerra al estrecho de Taiwán

Washington planea enviar buques de guerra al estrecho de Taiwán en los próximos días, reveló un informe del Instituto Naval de los Estados Unidos. El anuncio ocurre en medio de una escalada de tensiones entre EE.UU. y China, luego de la visita la semana pasada de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a Taipéi.

Pelosi dijo ayer que su país no permitirá a China aislar a Taiwán, en su primera rueda de prensa tras su viaje a la isla de la semana pasada que desencadenó una crisis con Beijing.

Pelosi apuntó que el objetivo de su visita fue reafirmar “la fuerte relación” entre EE.UU. y Taiwán basada en el statu quo.

Agregó que el viaje también sirvió para mostrar su respeto por el “éxito” económico y el “entusiasmo” de su pueblo por la democracia estadounidense y aseguró sentirse “muy orgullosa” de la delegación del Congreso de EE.UU. que encabezó durante su gira por Asia.

La posibilidad de que EE.UU. envié buques de guerra se conoce luego de que el lunes el Pentágono afirmó que seguirá operando por el estrecho de Taiwán.

El subsecretario de Defensa para Política, Colin Kahl, calificó en una rueda prensa en el Pentágono que esta es “una crisis fabricada” por Beijing.

“Nosotros vamos a seguir volando, navegando y operando dondequiera que nos permita la ley internacional, lo que incluye el estrecho de Taiwán, y seguiremos permaneciendo junto a nuestros aliados y socios en la región”, indicó.

Por el momento, Washington ha estacionado un grupo de portaaviones, con el USS Ronald Reagan a la cabeza, en aguas cercanas a Taiwán. Además, el USS America Expeditionary Strike Group se encuentra en un puerto japonés preparado para zarpar, informó World Socialist Web Site.

De acuerdo con el Global Times, el Ejército Popular de Liberación (EPL) de China se espera disuadir y cortar las rutas de interferencia de fuerzas externas desde el lado este de la isla de Taiwán.

Según un experto militar chino, consultado por el diario asiático, “el EPL puede establecer nuevas zonas de restricción de navegación en medio de sus ejercicios consecutivos alrededor de la isla de Taiwán, y esto impedirá que los buques de guerra estadounidenses ingresen al Estrecho de Taiwán desde un nivel táctico”.

Y agregó: “Estados Unidos debe darse cuenta de que el EPL no cederá ni un centímetro cuando se trata de salvaguardar la soberanía nacional, la seguridad y los principales intereses centrales como la cuestión de Taiwán”.

Gideon Rachman, editor en Financial Times, advirtió en una reciente columna: “En el pasado, una guerra entre Estados Unidos y China por Taiwán parecía una posibilidad real, pero no más que eso. Ahora, un número cada vez mayor de expertos cree que un conflicto entre Estados Unidos y China no solo es posible sino probable”.

