Apuñalaron en el cuello a Salman Rushdie mientras daba una conferencia

El escritor y ensayista británico de origen indio Salman Rushdie, autor de “Los versos satánicos” (1988) y condenado a muerte por el régimen islámico iraní en 1989 por blasfemo, ha sido atacado este viernes cuando iba a dar una conferencia sobre la libertad en la creación artística en el condado de Chautauqua, una localidad al oeste del Estado de Nueva York. Las primeras imágenes del suceso en redes sociales muestran a Rushdie en el suelo, siendo atendido por los asistentes y los servicios de emergencias. La policía ha anunciado en un comunicado que el escritor ha sufrido, aparentemente, un apuñalamiento en el cuello y que ha sido trasladado al hospital en helicóptero. Por el momento se ignora en qué estado se encuentra y la gravedad de las heridas. El agresor ha sido detenido.

Un reportero de la agencia Associated Press ha presenciado cómo un hombre irrumpía en el escenario de la Institución Chautauqua y comenzaba, según su descripción, “a golpear o apuñalar” a Rushdie cuando este se encontraba en el escenario. El escritor ha caído al suelo y el hombre ha sido inmediatamente inmovilizado y detenido. “Todo sucedió en segundos”, explicó David Graves, asistente a la conferencia, en declaraciones recogidas por The New York Times. Roger Warner y su esposa, que ocupaban la primera fila de asientos, dispuestos en anfiteatro alrededor del escenario, vieron a un hombre alto y delgado saltar al escenario desde el lado izquierdo y comenzar a atacar a Rushdie tres o cuatro veces en la cara. “Estaba cubierto de sangre y la sangre corría por el suelo”, dijo Warner. “Solo vi sangre alrededor de sus ojos y corriendo por su mejilla”, informa el diario. Según un empleado de la institución cultural donde se produjo el ataque, la seguridad es laxa y aparentemente no se tomaron medidas adicionales.

