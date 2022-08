Diceo, el escultor de plastilina, inaugura su primera muestra

Con tan solo 9 años, Diceo Romero Prisco inaugura el 18 de agosto a las 19 en la sala Adolfo Mors, su primera muestra titulada Universos Genuinos. La actividad se da en el marco del Mes de la Infancia. En su muestro Diceo propone un emocionante viaje aventurero por las rutas de su propio universo. “Me gusta mucho combinar los colores, trato de hacer mis personajes favoritos como son”, dijo el pequeño que moldeará figuras en vivo durante la inauguración.

Si bien comenzó creando personajes, en la actualidad combina arte con productos reutilizables. “Mi papá me dio un foco que no usa más e hice un personaje de mi imaginación”, contó Diceo para describir el rostro de un anciano de un ojo. Así comenzó a utilizar material descartado entre plásticos, cartón y hierro, entre otros. “Esto es nuevo para mí, aprendí a reciclar en la escuela y con mis papás”, comentó.

En la exposición estará junto a artistas plásticos menores de 10 años que presentarán sus cuadros para acompañar la muestra del escultor de plastilina. Sus inspiraciones provienen del universo de videojuegos como Roblox donde aparecen Sans, Five Nights at Freddy's, Piggy, pero también calaveras, sonics, superhéroes, animales y principalmente personajes de su imaginación.

En la muestra los espectadores se encontrarán con historias, destinos, personajes y acontecimientos de los más variados e insólitos en un ambiente donde los sentimientos y las emociones juegan un rol protagónico. La creatividad y el ingenio es el motor principal de esta aventura que presenta a coloridas figuras.

Perfil del artista

Diceo Emanuel Romero Prisco tiene 9 años, nació en Corrientes Capital y gran parte de su corta vida pasó tiempo moldeando plastilina. Su arte consiste en dar vida a personajes que ve en la tele o en los videojuegos y se cruzan entre sí por el universo de su imaginación.

Al año y medio de su nacimiento la colorida textura de la plastilina lo incentivó y desde entonces no pasa un día en que no moldee algún personaje o figura, convirtiéndose en su expresión creativa por excelencia. “Hacer personajes me fascina, me gusta ver cómo queda lo que me imagino o veo”, dijo el pequeño artista.

Diceo cursa actualmente el cuarto grado del Instituto Misericordia, inició sus estudios de piano y practica básquet. Pero su pasión es moldear figuras.

Muestra

Universo Genuino es una propuesta de los pequeños artistas, en lo cual se destacan escultores, músicos y alumnos de Vincent Institute. Buscando transmitir la importancia del arte desde la infancia.

Martín Romero junto al artista plástico Guido Dieringer, son los propulsores del proyecto, junto a la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad, destinado al público general, en el marco del Mes de la Infancia.

