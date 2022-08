Un estudiante estafó a fanáticos de River al pedir donaciones para su perra

Un grupo de fanáticos del club River Plate denunció públicamente por estafas y en la red social Twitter a un estudiante de Abogacía, que vive en la ciudad de Corrientes. Señalaron que el joven pidió donaciones para poder pagar la operación a una supuesta perra.

“Hace unos días, una cuenta que se llamaba Borjaneta apareció en Twitter diciendo que su perra necesitaba una operación, y pidiendo plata para costearla. Resultó ser una estafa, y ya lo hizo anteriormente”, indicó el usuario @TendenciaRiver. Luego, identificó al protagonista de la estafa con el nombre Juan Moisés Molinas.

“El tipo claramente lo hizo parecer real, con comprobantes de pago y fotos del supuesto perro”, agregó.

Se trata de un joven de la provincia de Formosa, que estudia Abogacía en la ciudad de Corrientes, según detallaron en las denuncias.

A continuación, se reproduce un mensaje que Molinas habría enviado a para conseguir dona, bro. ¿Cómo estás? Disculpá que te moleste. Sos el único que me ayudó con una mano grande hasta donde llegué con Loli. Ella necesita terminar con la expansión del tumor, necesita ser tratada urgente, puede ser de vida o muerte. Te mando los comprobantes. Te quería pedir una última mano si no me ayudás por acá o como esa vez por una historia de Insta. Por favor, es tedioso recibir mensajes así y no tengo más cara. Disculpá la molestia, loco”.

A la primera denuncia, se sumaron otras cuentas que aseguraron haber aportado también con donaciones. La cuenta utilizada para solicitar donaciones fue @Juaneriverplate, que ya fue eliminada de Twitter.

Caridad

Los estafadores de caridad piden donativos de muchas formas: en persona, por teléfono, por correo, por correo electrónico o por internet. Solicitan donativos tanto para organizaciones como para personas particulares, entre otros fines. Sus sitios web y sus materiales impresos pueden parecer reales.

Ante casos de estafas, en Corrientes se puede realizar la denuncia al 911, a la comisaría de su barrio y/o también al 379-4422931 (Delitos Complejos).

En Argentina, en los dos primeros años de la pandemia del covid-19, se produjo un incremento de denuncias sobre diferentes modalidades delictivas a través de internet. El aumento de casos pudo surgir por un mayor uso de las tecnologías de la información y la comunicación, de servicios y aplicaciones de internet, surgidos a partir de la implementación del teletrabajo, la educación a distancia y el pago de servicios, generado por el aumento del comercio electrónico.