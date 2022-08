Rusia promete que “no tendrá piedad” con los asesinos de Daria Duguina

El jefe de la diplomacia rusa, Serguei Lavrov, aseguró ayer que no habrá “ninguna piedad” para los responsables del crimen de la hija de un prominente asesor del Kremlin que fue asesinada en un atentado el sábado y cuyos funerales reunieron a centenares de personas en Moscú. “Fue un crimen bárbaro para el que no puede haber perdón (...) No puede haber piedad para los organizadores, los patrocinadores y los ejecutores”, dijo Lavrov en una conferencia de prensa un día después de que la poderosa agencia de seguridad FSB asegurara que el servicio secreto ucraniano está detrás del atentado. Daria Duguina, hija del destacado intelectual nacionalista ruso Alexander Duguin y también era una figura mediática en la TV en los canales Russia Today y Tsargrad., fue asesinada el sábado último al estallar una bomba instalada en su vehículo mientras conducía en una autopista en las afueras de Moscú. Alexander Duguin, un defensor de la invasión de Ucrania que dice ser cercano al presidente ruso Vladimir Putin, podría haber sido el blanco intencional del ataque que mató a su hija de 29 años. Ucrania niega cualquier implicación en la muerte de Duguina. Este martes, centenares de personas se congregaron en Moscú para el funeral de Daria. Los presentes, muchos de ellos con flores, ofrecieron sus respetos a la mujer en un salón del centro Ostankino TV de Moscú, donde un retrato de ella en blanco y negro se colocó sobre su féretro abierto, consignó la agencia de noticias AFP. Duguin y su esposa, ambos vestidos de negro, se sentaron junto al ataúd de su hija.

