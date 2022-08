El duro mensaje de un joven frente a Jorge Capitanich: “Estoy cansado de una Argentina sin futuro”

El mensaje de un joven chaqueño con críticas a la dirigencia política frente a Jorge Capitanich se hizo viral en las redes sociales en las últimas horas a partir de los duros planteos que le hizo al gobernador.

“Nos quieren desviar hablando de temas irrelevantes”, señaló Lionel Schroder durante el Encuentro de Jóvenes del Norte Grande, que fue encabezado por Capitanich y su vice, Analía Rach Quiroga, en un polideportivo de la ciudad de Resistencia.

En su intervención, que se extendió por poco más de 2 minutos y durante la cual fue interrumpido por los aplausos de otros chicos, Lionel habló de una “Argentina sin futuro” y advirtió que mientras “los jóvenes trabajan para irse del país, quienes están en el poder impulsan políticas de género y lenguaje inclusivo y presionan al campo y los sectores productivos con más impuestos”.

“No vengo a pedir nada sino a sembrar mi idea, que creo es la de muchos de mis amigos, que somos de la clase media y gente trabajadora. Yo soy de Pampa del Infierno, un pueblo que crece gracias a la actividad rural. Y estoy cansado de una Argentina sin futuro, una Argentina donde los jóvenes quieren estar, pero sueñan y trabajan para irse porque ven que su país no va más. Un país rico donde la gente es pobre y aunque trabaja y trabaja no se beneficia”, comenzó el joven.

Siguió con críticas a la agenda de un sector del oficialismo: “Nos quieren desviar hablando de temas irrelevantes de temas reales como por ejemplo que no puedo ahorrar en mi moneda, y tengo ahorrar en una moneda extranjera, para que lo que tengo no se devalúe; hay que hablar de temas en serio, como de nuestro futuro porque ni yo ni mi padre tenemos problema con una persona por su género. Lo que hagan en la intimidad nos da igual. Lo que nos importa es la persona, la mentalidad que tiene”.

Y sumó, sobre el sector LGBT: “Se encasillan en un colectivo en vez de hacer su vida con normalidad. No sé ustedes, pero yo nunca vi una persona que por sus preferencias sexuales cobre un plan. Eso no es igualdad. ¿De qué igualdad me hablan cuando hay miles de personas sin poder trabajar por la incompetencia de mi país mientras que otros van al cajero y sacan plata sin ningún mérito, sin ningún esfuerzo”.

“¿Necesitamos un baño para adolescentes trans? ¿Es lo que necesitamos realmente? ¿Por qué no pensar en lo precario de nuestro sistema educativo? ¿Por qué no pensar en la clase media que se hace pobre?”, continuó Lionel.

Luego lanzó duras críticas al gobierno provincial: “¿Les parece bien gastar 15 millones de pesos en televisores para que violadores y asesinos miren partidos de fútbol? ¿Eso les parece bien?”.

“Las empresas se van del país, hay escasez de combustible, el sector agronómico no puede trabajar porque el gobierno le come todo lo que tiene, quieren cambiar la manera en la que hablamos, desgastan el sector privado sacándole la mayoría de sus ganancias, dejándolos sin motivación para seguir trabajando. Esto es insostenible. ¿Cómo piensan que el 43 por ciento de la población que trabaja puede mantener al 57 sin trabajo? Y a mí me vienen a hablar de géneros...”, remató.

Y cerró, con más críticas a las políticas de género, en medio de una ovación: “Una equis en el documento no va a cambiar el rumbo del país. Al país lo vamos a cambiar nosotros, si aprendemos a pensar y a trabajar. Y a dejar de depender de los gobiernos mediocres que tenemos. Argentina es un país rico donde la gente es pobre y depende de charlatanes. Hay que dejar de ser así. Esto no se va a terminar hasta que cortemos el problema de raíz. Esto realmente es la opinión popular, señor Gobernador”.

