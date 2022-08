Histórico: Francisco nombró al primer cardenal paraguayo

Monseñor Adalberto Martínez hizo historia ayer y se convirtió en el primer cardenal paraguayo durante el emblemático consistorio en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. En la ceremonia, el Papa Francisco nombró a otros 18 nuevos cardenales.

“El Papa me dijo tuteándome ‘esto es un homenaje al Paraguay y no se olviden de que la mujer paraguaya es la más gloriosa de América’. Me volvió a repetir lo que ya había dicho en Caá Cupé en 2015”, manifestó el cardenal al sitio Abc.

El consistorio reforzó la presencia de los países de las denominadas "periferias" en el Colegio Cardenalicio, que deberá eventualmente elegir a su sucesor.

Con los nuevos, el Colegio Cardenalicio se compone ahora de 206 miembros, de los que 132 tienen al día de hoy menos de 80 años y por ende derecho a voto en un eventual cónclave, como se conoce al evento de elección de un nuevo pontífice por muerte o renuncia. A partir de hoy, los cardenales con derecho a voto representan a 69 países de los cinco continentes, indicó la Agencia Télam.

Cuatro de los nuevos purpurados provienen de Asia y América Latina: monseñor Leonardo Ulrich Steiner, arzobispo metropolitano de Manaos; monseñor Paulo Cezar Costa, arzobispo metropolitano de Brasilia; monseñor Jorge Enrique Jiménez Carvajal, arzobispo emérito de Cartagena de Indias, en Colombia; y monseñor Adalberto Martínez Flores, arzobispo metropolitano de Asunción, el primer purpurado de la historia de Paraguay.

Además, el sitio europapress reportó que el cardenal italiano Angelo Becciu, acusado de malversación de fondos en el juicio por la inversión irregular en un edificio de lujo en Londres, ha estado presente en el consistorio de este sábado.

(IB)