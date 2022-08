Camila Homs tomó una firme decisión tras la explosiva separación de Rodrigo de Paul

Inicialmente, los 12 años de amor de Camila Homs y Rodrigo de Paul llegaron a su final con baja repercusión mediática.

Sin embargo, el blanqueo amoroso del futbolista con Tini Stoessel encendió la polémica y la ex del deportista tomó una firme decisión para correrse de los escándalos.

En nota con la cronista de Socios del Espectáculo, Homs le dejó en claro, en reiteradas oportunidades, que no hará más declaraciones sobre la ruptura con De Paul, ni dará detalles de la demanda legal que le inició a Rodrigo.

Notera: -Hoy pasaron unas imágenes tuyas con Trimarco (su abogado). ¿Llegaron a un acuerdo?

Camila Homs: -No voy a hablar de mi vida privada.

Notera: -¿Te lo pidieron o es una decisión tuya?

Camila: -Es una decisión mía.

Notera: -Para parar un poco con lo mediático.

Camila: -Sí, exactamente.

Sin embargo, las preguntas de la cronista de eltrece a Camila Homs sobre Rodrigo de Paul, y la modelo se puso seria y le reafirmó su postura: "No voy a hablar de mi vida privada. Ya hablé un montón. Estoy bien así y espero que me respetes, como te dije al principio, porque no voy a hablar de esto".

Esta semana, Horacio, el padre de Camila Homs, levantó el teléfono y salió al aire en Intrusos para dar íntimos detalles del fin de la pareja de su hija y Rodrigo de Paul, tras 12 años de amor y dos hijos juntos.

Sin precisar fechas, Horacio aseguró que a la modelo le afectó la ruptura y que el futbolista, actual novio de Tini Stoessel, fue quien tomó la decisión de separarse.

"Camila estaba muy enamorada de Rodrigo. Imagínate que fue un golpe terrible para ella que Rodrigo tome la decisión de separarse", dijo el señor Homs.

"¿Él tomó la decisión?", le consultó Flor de la Ve, y Horacio agregó: "Sí, yo creo que sí, porque Camila siempre estuvo enamorada de él. No creo que ella haya tomado esa decisión".

