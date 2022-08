La emocionante actuación en las "batallas" de La Voz de la kinesióloga correntina

La kinesióloga correntina que se hizo viral por sus cantos en el hospital de campaña, volvió a La Voz y emocionó con su actuación. El programa se emitió el martes por la noche y aunque no logró pasar la instancia del concurso, conmovió a los jurados.

María del Rosario se enfrentó a Naiquén Galizio de Lincoln, Buenos Aires, una trabajadora de verdulería que emocionó a La Sole en las sillas. Juntas cantaron "Apuesta por el amor" de Lola Flores, un canción folclórica.

María emocionada, soltó lágrimas cuando Marley recordaba su historia personal de canto en tiempos dificiles. "Lo disfruté y se nota que la gozaron. Fue distinto a lo que hemos visto todo el día y no me se inclinar porque lo disfruté", sostuvo Ricky Montaner, uno de los jurados de La Voz.

Su hermano Mau, en cambio, puntualizó en la actuación de María: "Me conmueve verte a tí disfrutando. Me emociona mucho saber que estás aquí viviendo un sueño y pasándola genial. Es algo que me da felicidad porque uno puede pensar que un chico de 19 años lo está viviendo en su máxima expresión pero siento que vos lo estás viviendo con más disfrute". "Quisiera yo disfrutarlo así la vida entera", cerró el venezolano.

"Es dificil dar una opinión técnica porque la verdad que lo hicieron las dos hermoso. Lo más significativo para mí de este momento y que para mi en lo personal es el aprendizaje más grande es entender que la vida no tiene un cuándo. Es mentira eso. No hay momento para disfrutar la vida y eso no es una frase hecha", mencionó la estrella pop Lali Espósito. "Como mujer las dos me enorgullecen y siento mucha admiración. Demostraron a todo el país que se puede. Disfrute mucho la alegría de dos mujeres tan potentes en el escenario", cerró la cantante y actriz.

Ricardo Montaner fue el último en dar una opinión sobre el tema antes de la decisión de Soledad de quién seguiría en el certamen. "El cuándo lo ponemos nosotros. No podemos frenarnos y la música es algo que trasciende al quién. Las dos son muy armónicas y es una batalla bien elegida", sostuvo.Para el cantante, la correntina fue su preferida. "Si tuviera que inclinarme por alguna de las dos, siento que nuestra querida María del Rosario le puso un poco más", mencionó.

Finalmente llegó el turno de La Sole quien tuvo que decidir quién continuaba en el programa."Lamentablemente las historias personales es algo que no sabemos nosotros. En principio les digo gracias por aceptar el reto de esta canción que no es de estos tiempos, que puede sonar un poco vintage. Pero yo siento que lo que dice la canción es importante. Lo más importante que tenemos es el amor y es lo que nos señala la canción", sostuvo Soledad.

"Hubo momentos dificiles en la canción. Encontré momentos complejos y desencuentros en la afinación. El balance dio que las dos estuvieron muy bien y se me hace compleja tomar una decisión", destacó la cantante nacional.

Finalmente la jurada eligió a Naiquén y la correntina debió dejar el programa."La verdad que lo disfruté mucho. Me encantó la canción porque creo que si hay que apostar al amor y eso es vida", expresó María del Rosario.

"Quiero felicitarte por la fuerza que le pusiste. Se notó que la tomaste e hiciste de esto tu bandera y lamento tener que tomar esta decisión. Yo te prometo que nos vamos a encontrar en otro momento", cerró La Sole y finalizó con un fuerte abrazo entre las cantantes.