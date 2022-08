Covid: buscan que los mayores de 50 años cumplan los esquemas de vacunación

Se realizan los operativos casa por casa para aplicar la vacunación contra el covid, desde la Municipalidad indicaron que el objetivo principal son los mayores de 50 años que no completaron los esquemas y se aplicará también a los integrantes que no se hayan colocado alguna de las dosis.

“El objetivo principal es la población mayor de 50 años que no completó o no inició esquema de vacunación, y si en los domicilios encontramos, dentro del grupo familiar, a otro integrante mayor de 18 años que no tiene la vacuna, también aprovechamos para colocarle”, explicó la coordinadora de Promoción y Prevención de la Salud Municipal, Gladis Vallejos Jara.

Jara indicó que “es un accionar que se decidió hacer ya que por estadística se ha detectado que la mayoría de las personas que cursan el covid con un desenlace fatal no tienen completo el esquema de vacunación”.

Además, señaló que “hay un primer grupo, integrado por agentes sanitarios, que son los primeros que visitan las casas y consultan qué integrantes del grupo familiar están vacunados y quiénes no, y detrás de ellos vienen los enfermeros que son los encargados de aplicar las vacunas”.

“Esta semana vamos a estar recorriendo hasta el miércoles el barrio Juan XXIII, mientras que el jueves y viernes estaremos en el barrio Ciudad de Estepa”, contó acerca del cronograma correspondiente a esta primera semana.

Una de las primeras vecinas del barrio Juan XXIII en recibir este lunes la segunda dosis de refuerzo, que le permitió completar el esquema de vacunación contra el covid, fue Karina: “Me parece bien, más teniendo en cuenta que yo por la mañana soy ama de casa y ayudo a los chicos con las tareas y me resulta difícil ir hasta el lugar donde se vacuna”, expresó la vecina.