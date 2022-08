Kiara tiene nuevo corazón: respira sin asistencia mecánica y sonríe

Kiara, la niña correntina de 7 años que recibió un corazón, ya respira sin asistencia mecánica, contó emocionada su madre. La evolución es auspiciosa, los médicos son optimistas.

"Los médicos entran y salen y Kiara súper bien. Le sacaron el óxigeno, la sonda y marcapasos. Su corazón está bien. Todo marcha bien gracias a Dios", detalló a ellitoral.com.ar Laura Reyes, la madre.

La niña es oriunda de Yapeyú y hace año esperaba un corazón. Padecía miocardiopatía dilatada con ventrículos deteriorados. Desde su detección el año pasado su historia se volvió nacional al ingresar a en la lista de emergencia de Argentina del Incucai (Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante).

Kiara, su mamá Laura y su hermanita viven en Buenos Aires, por el tratamiento de salud que debe recibir.

La operación se realizó en el Hospital de Pediatría Garrahan de Buenos Aires que es donde Kiara se atiende hace un año.

El año pasado su mamá tuvo un conflicto laboral, ya que es docente y era la directora de la escuela de Tapebicuá, una pequeña localidad a pocos kilómetros de Yapeyú.

“Yo no puedo estar acá. Si llega un corazón, no llegamos ni con un avión sanitario y no puedo sacar otro tipo de licencia porque es ella la que está enferma, no yo”, había comentado Reyes cuando trascendió la noticia.

Debió renunciar a su puesto y el Ministerio de Educación de Corrientes extendió su licencia para que pueda continuar acompañando a su hija.