Mili Esquivel presenta Resiliencia: “La música es todo lo bueno en mí, ella me cura”

Resiliencia es el nombre que Mili Esquivel eligió para el show que realizará el 27 de agosto próximo en el salón auditorio del Instituto de Cardiología. Ante la pregunta de ¿por qué el nombre? Simplemente contestó: ¿sabías que resiliencia significa la capacidad de un individuo para recuperarse de situaciones complicadas? Y eso provoca la música en mí. “Me ayuda a levantar, a resurgir de mis propias cenizas. Hace que cuerpo, mente y espíritu formen una triada indivisible. Tiene mucho que ver con mi historia”, explicó.

También agregó que el show “nace de un gran deseo que tenía desde hace tiempo y me dije: ‘por qué no hacerlo’. Fue entonces que me comunique con Sergio Casco (profesor del taller Incanto) donde me he formado musicalmente y con su productora Whotan, cuya representante es María José Hadad. La idea comenzó a tomar forma y color.

En esta aventura la acompañarán músicos de la talla de Miguel Aguirre (guitarra), Juan Manuel Tannuri (teclado), José “Palito Leuterio” Aguirre (percusión), José Luis López Parra (bajo) y Juan Carballo (mandolina), todos bajo la dirección y musicalización de Miguel Aguirre.

Para esta presentación, la cantante eligió una selección de baladas, rancheras y boleros. “Son temas que tienen mucha energía, alegría y sentimiento. Es para el disfrute”, dijo emocionada porque además de los músicos contará con la presencia de grandes artistas en carácter de invitados. Luciana Fleitas (alumna de Incanto). “Su presencia me pone feliz porque es un ser humano maravilloso y, además, es la primera vez que vamos a compartir escenario”, dijo. Además, Lucas Fabián Fernández es un talento increíble, una voz maravillosa y una calidez humana única, con quien incluso compartió otros escenarios. Y por último, dijo: “Y esto sí que será un honor para mí. Cantaré por primera vez con la persona que logró sacar en la música lo mejor de mí; quien me enseñó y me ofreció no solo la posibilidad de tomar una clase sino mucho más que eso: su paciencia, sus conocimientos y su cariño: el profesor Sergio Casco”.

Este show será muy importante para Mili Esquivel porque si bien después de la pandemia tuvo algunas presentaciones. “La primera fue de la mano de Silvina Casco y Patricia Breard, dos grandes amigas a quienes quiero y respeto mucho”, reconoció Esquivel. Incluso se presentó en el Rotary Sur, por lo que señaló que no se había detenido en este 2022 a pensar y organizar su propio espectáculo. Lo hizo ahora y lo prepara para el sábado 27 de agosto.

“Esta presentación tiene muchas connotaciones para mí. En primer lugar, es un orgullo cantar en el Instituto de Cardiología, un lugar tan emblemático y tan caro al sentimiento correntino. Cantar con músicos en vivo es una experiencia nueva y a la vez tan enriquecedora, vivir la música, sentirla y además compartirla con quienes la ejecutan es una vivencia única por eso me siento muy feliz”, dijo. Además, invitar a otros artistas que como yo encuentran en la música un lugar por el cual canalizar sentimientos y sensaciones que solo a través de ella pueden expresarse no tiene palabras. En fin, desde niña la música fue para mí una expresión de mi sentir. “Recordar a mi padre pedirme que toque la guitarra y cante para deleitar sus oídos y su corazón, no tiene precio, me regocija el alma”, dijo Mili Esquivel, y recordó que ya lleva 11 años como parte de la familia de Incanto.

Para finalizar comentó que esta presentación es para ella un broche de oro en su carrera musical. “Siento que la vida me compensa, me gratifica con esto que sucede y eso me hace muy feliz. Doy gracias a Dios por esta experiencia que me ayuda a sentir, amar, recordar, añorar, desear. La música en mí es todo lo bueno y creo fehacientemente que ella me cura”.