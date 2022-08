San Cosme: los Bomberos lanzaron una campaña solidaria para construir su cuartel

Los Bomberos Voluntarios de San Cosme lanzaron una campaña solidaria para construir su cuartel con ayuda de los vecinos. Se llama “Un ladrillo para mi cuartel” y es impulsada “a pulmón” por los miembros del equipo. Destacaron que además necesitan un móvil de ataque rápido, ya que no recibieron donaciones de este tipo cuando arreciaron los incendios.

La colecta de ladrillos comenzó el mes pasado con ayuda de los vecinos. “Hasta ahora lo que hicimos fue una oficina nada más. Pero necesitamos continuar con el baño para poder empezar a hacer nuestras guardias”, contó a El Litoral Julián Ríos, integrante de la asociación y aspirante a bombero.

Según Julián, son varios los elementos que faltan y a pesar de haber recibido algunas donaciones, “necesitamos materiales de construcción, mobiliario para baño, que es indispensable para poder habilitar el funcionamiento del cuartel con guardias pasivas y para las capacitaciones. También una radio, para una radioestación base”, mencionó.

La asociación está formada y funciona bajo personería jurídica n.º 083/19. Aproximadamente son 170 socios, de los cuales la mitad está al día. “Con el aporte de estos estamos llevando a cabo todo lo que se está haciendo”, contó.

El cuartel tiene actualmente 15 aspirantes que están en etapa de capacitación, a cargo del comandante en jefe Bruno Lovison.

Sin embargo, lo más importante es conseguir una unidad de ataque rápido contra incendios. “Una unidad extintora de ataque rápido es lo indispensable para que estemos completos y podamos estar como un cuartel activo ante la Federación de Bomberos Voluntarios y ante Defensa Civil, que son los entes que nos permiten que funcionemos como tal”, explicó Ríos. “El móvil es lo más importante y los más urgente, digamos, para tener con qué actuar ante cualquier eventualidad. Somos un cuartel nuevo y estamos sobre una ruta nacional y sobre el corredor internacional norte, que une a los países de cada lado del continente, y es una ruta por la que se transporta todo tipo de materiales y gases peligrosos”, resaltó el aspirante.

Sobre las donaciones que se realizaron a principios del 2022 gracias a los influencers nacionales, contó que no recibieron elementos tan importantes como otros cuarteles. “Presenté nuestra personería jurídica y nuestra acta constitutiva, pero de igual manera no nos tocó nada. No sabemos si fue porque tienen en cuenta los cuarteles que tienen personal activo o si nos serrucharon el piso”, expresó. “De todas formas seguimos trabajando. Entendemos que nadie se salva solo y no podemos bajar los brazos”, cerró Ríos.

Para donar a los Bomberos Voluntarios de san Cosme, comunicarse a través de sus redes sociales en Facebook o Instagram o a través de su presidente, Jorge Moro, al 3794 704 972. (BDC)