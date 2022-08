Humberto Krujoski consideró injusta la sanción que recibió en San Juan

El paso de Humberto Krujoski por San Juan lo dejó con un sabor amargo. Tuvo un gran desempeño en pista, pero sufrió una sanción y lo retrasó en la clasificación general de la novena fecha del TC Pista pese a lo cual se mantiene dentro de los 12 primeros.

El correntino fue claro después de enterarse la decisión que tomaron los comisarios deportivos: “Terminaron sancionándome, en un fallo que considero injusto”. En pista fue cuarto y con el recargo de tiempo bajó hasta el puesto 16 de la final.

Durante los entrenamientos y la clasificación del sábado, y durante la serie y la final del domingo, el Dodge que prepara el SAP Team tuvo un rendimiento regular. Krujoski llevó muy bien el auto y pasó en cuarto lugar la bandera a cuadros.

“Fue una hermosa final. Crucé la meta en cuarto lugar pero terminé más atrás por el recargo impuesto. Largamos bien y conseguimos mantener el lugar. Inmediatamente lo pude superar a Agustín Martínez en la entrada a la recta principal puse el auto por adentro y lo superé”, contó el correntino.

“Seguí presionando pero promediando la carrera, comete un exceso Agustín De Brabandere antes de salir a la recta más larga del autódromo. Logré poner el auto por adentro, salgo acelerando un poco más que él y lo paso. Cuando lo estoy superando me golpeó varias veces”, relató sobre las maniobras que provocaron las sanciones.

“Llegué al frenaje, doblé a la izquierda y cuando estaba transitando, prácticamente para salir, me tocó nuevamente y me superó en una maniobra antideportiva, perdí velocidad, se me puso al lado Chapur y tuve que hacer una maniobra defensiva”, agregó.

“Después De Brabandere tenía que acelerar pero no lo hizo y yo lo golpeo por lo que me sancionaron”, sostuvo.

Entre las diversas sanciones que tuvo la carrera, Krujoski sufrió un recargo por toque. De la misma forma fueron afectados Alejandro Weimann y Gabriel Gandulia (en dos oportunidades), mientras que De Brabandere fue apercibido por el toque a Krujoki, igual que Franco De Benedictis por un toque a Gandulia.

Con estas medidas, Krujoski, que había finalizado cuarto bajó al décimo sexto lugar. Mientras que De Brabandere quedó décimo quinto. El ganador fue Lucas Valle, seguido por Otto Fritzler y Santiago Álvarez.

“Más allá de esto sumamos puntos y ya estamos pensando en lo que viene. Sabemos que podemos seguir evolucionando así como lo hicimos para esta carrera”, aseguró. La próxima presentación de la categoría, telonera del Turismo Carretera, está prevista para el 27 de agosto en Paraná. Allí se cerrará la fase regular y quedarán definidos los doce pilotos que ingresarán a la Copa de Plata.

En esa lucha, Krujoki se encuentra en el noveno puesto. Los doce primeros son: Santiago Álvarez (1 carrera ganada) con 302 unidades, Otro Fritzler (3) con 293, Matías Canapino (244), Lautaro De la Iglesia (241), Jeremías Olmedo (1) 240, Facundo Chapur (1) 239.5, Agustín De Brabander 221.5, Elio Craparo (1) 211.5, Krujoski 210, Diego Azar 205.5, Nicolás Impiombato 202.5 y Agustín Martínez 195.

Más atrás y con posibilidades de clasificar aparecen Martín Vázquez con 193, Pedro Boero 182, Lucas Valle (1) 181.5, Lucas Carabajal 181.5 y Tobías Martínez 158.

Por su parte, Marcos Quijada, ganador de una fecha en la temporada, tiene 148 y hoy está en el puesto 22.

Los pilotos que ingresen a la Copa de Plata lucharán por el título de la temporada y el paso al Turismo Carretera. Es indispensable para ser campeón haber ganado al menos una fecha durante el 2022.