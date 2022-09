Un ganadero cuyo campo está ubicado a la vera de la ruta de acceso a Monte Caseros, denunció que le faenaron siete ovejas de raza, de un alto valor en el mercado. Despertó gran indignación este nuevo accionar delictivo en la zona rural.

En cuanto al hecho, el perjudicado, Ramón García, precisó que fueron cuatro ovejas, un carnero y tres corderos, que le faenaron en la madrugada del lunes. “Al parecer vinieron en auto y se fueron hacia la Ruta 129 sobre el acceso a la ciudad”, dijo al portal AVC Producciones.

Su campo queda a la altura del kilómetro 25 aproximadamente. Además, lastimaron de una puñalada a una oveja preñada, que luego también murió.

“Son animales de raza y tienen un alto valor. Los traje para cría, pero lamentablemente no se puede tener nada”, expresó indignado el productor, quien mencionó además que “lo único que dejaron fueron las vísceras. Incluso una oveja que estaba preñada, dejaron el feto”.

“Acá se trabaja todos los días, yo me ocupo de cuidar, pero lamentablemente pasó esto. En total fueron siete animales, un montón de plata, pero al que no le cuesta, no valora”, enfatizó.

(WA)