La Cancillería de Chile llama a Bielsa por sus críticas a la derecha

La Cancillería de Chile aceptó la solicitud realizada por parlamentarios de Chile Vamos (compuesta por los partidos Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional y Evolución Política) y llamó al embajador de la Argentina, Rafael Bielsa, para manifestarle la molestia por sus críticas a la derecha tras el triunfo del “rechazo” en el plebiscito constitucional del 4 de septiembre pasado.

Según trascendió, le informarán de lo inconveniente de sus declaraciones, que no se condicen con su función diplomática. Además, según dijeron fuentes diplomáticas, “no corresponde que un embajador opine sobre la política interna del país donde se encuentra”.

Bielsa señaló en la radio oficialista AM 750 que en Chile “la derecha dice cosas que no son ciertas, pero, a pesar de no ser ciertas se entienden fácil, y el progresismo dice cosas que son ciertas, pero que para poder explicarlas necesita que le presten atención, entonces acá pasó eso”. Luego reconoció que “tenía una expectativa de que ganara el ‘apruebo’” en el referendum.

Ante eso, el senador de la UDI Iván Moreira señaló que formalmente le había solicitado “a la canciller Antonia Urrejola que sea citado el embajador de la Argentina en Chile” para manifestar su “molestia por su intromisión inaceptable en la política interna y los insultos gratuitos a un sector relevante de la población”.

“Nos parece que el gobierno [del presidente Gabriel Boric] hizo lo correcto al llamar a la Cancillería al embajador Bielsa, que se siente con la autoridad de opinar de nuestra política interna. El gobierno estimó que las declaraciones del embajador causaban molestia y se había excedido en sus comentarios políticos”, dijo ayer Moreira a la prensa.

(JML)