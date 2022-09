El origen de la iglesia Jesús Nazareno

“El origen de este magnífico templo, que cumple 90 años, y está ubicado en Carlos Pellegrini al 1500, es debido al anhelo de don Casto Rito de Vedoya y Llano, quien encomendó a su hija Adelaida que edificara una capilla para veneración de Jesús Nazareno. Se erigió en los terrenos de la manzana de su vivienda familiar, en 9 de Julio al 1500, donde vivió con su esposa doña Saturnina González Igarzábal y sus siete hijos: Carmen Vedoya de Valle, sin hijos; Carlos Patricio Vedoya, sin hijos; Daniel, que murió de niño; Mauricio Vedoya, cuya descendencia se encuentra en Posadas, Misiones; Adelaida Vedoya de Ballesteros, sin hijos; Agustín Vedoya, que falleció soltero, y Félix Casto Vedoya, casado con Maria Luisa Fernández de Piano, el único que dejó descendencia en Corrientes, mis abuelos.

La familia de don Casto donó por intermedio de sus hijos lo que él dispuso: su vivienda familiar para sede del Obispado, luego Arzobispado, y su hija doña Adelaida Vedoya de Ballesteros mandó construir la hoy iglesia, para los acontecimientos familiares, que luego se donó a la Curia, cumpliendo sus deseos como honesta, bondadosa y ejemplar hija.

Ella misma fue quien encomendó al constructor italiano Vitoro Samela la edificación de esta obra, cuyo monto fue calculado en el 1957 en 4.300.000 moneda nacional. Los mármoles con los que se construyeron el altar y el púlpito llevan incrustaciones de oro. La estatua, tamaño natural de su padre, entrando a mano izquierda, el bautisterio, escalones, entre otro detalles fueron esculpidos en Italia, y debe mantenerse a perpetuidad como ella lo dispuso. El órgano y el reloj a péndulo, insertos en la Cúpula, llegaron de Alemania, y el hierro de los tres campanarios fue fundido en Corrientes y en cada uno de ellos llevan las inscripciones “Cristo Nazareno”, “Cristo Rey” y “Virgen de las Mercedes”.

En el subsuelo, debajo del altar, se encuentra la cripta con su altar, todo revestido de mármol donde yacen su padre, esposo y ella.

La piedra fundacional de la iglesia se colocó el 11 de septiembre de 1928 y fue bendecida por el Exmo. nuncio apostólico monseñor Felipe Cortesi, arzobispo de Cirace, en ocasión de visitar Corrientes, ocupando la silla apostólica su santidad Pío XI, obispo de Corrientes, monseñor Luis Maria Niella, gobernador doctor Benjamín González, estando presentes familiares, y calificadas personalidades de la época, y autoridades del Clero y la Provincia.

Se la terminó e inauguró en septiembre de 1932.

En un artístico templo de tres naves, exponente calificado del progreso de la ciudad, de soberbia edificación, magnífica y lujosa, todo al gusto y voluntad de ella. Le costó mucho dinero, trabajo y preocupaciones para cumplir con el objetivo, que se completó con la construcción adyacente de la casa del capellán.

En el templo se venera, además de a la imagen de Jesús Nazareno, a la Virgen de los Dolores, que primitivamente pertenecía a los jesuitas. Pero, al ser expulsados de Corrientes en 1767 y sus bienes subastados, pasó a poder de la señora de Catalina Aguirre y Avendaño de Fernández Blanco, que la tuvo en su casa de la calle hoy Buenos Aires 410 (donde se lo agasajó al general Belgrano, en 1811) luego le quedó a una hija, y su última dueña, doña Mercedes Torrent Márquez, la dona para la iglesia.

La imagen de Jesús Nazareno, aunque en otro estilo, se cree que fue de la misma época, fue bendecida en 1906 por el entonces obispo monseñor Mariano Espinosa.

Los deseos del abuelo Casto fueron cumplidos, que la familia tenga una iglesia para los acontecimientos familiares, y al fallecer ella, que la administró mientras vivió, le pertenezca a la Curia de Corrientes.

El Arzobispado de Corrientes le debe una placa recordatoria de agradecimiento, por la invalorable donación, que debe servir de ejemplo a las generaciones correntinas porque no hay persona en el mundo que esté exenta de deberes para con la humanidad. Todos, hombres y mujeres, con humilde o elevada situación, desde la que tiene la más culta educación, hasta la que no tiene estudio, tiene que llenar alguna misión, No solo para el bien propio sino para los demás, mientras transitamos por los valles de la vida.

La señora Adelaida Vedoya también donó la Escuela “La Sagrada Familia” en avenida España 675, que solventó los gastos y el pago a sus docentes mientras vivió. La Curia de Corrientes, según dispuso por testamento, debe cumplir. Allí funciona la casa Isidro Blanco Vega, la Escuela de Capacitación Obrera”.

Escribe su bisnieta Marta Solari Vedoya, datos auténticos.