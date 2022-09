Con críticas al Gobierno, sindicalistas relanzaron las 62 Organizaciones

“El gobierno actual está en un momento muy complejo porque no se puede parar la inflación y no se están generando puestos de trabajo genuinos. Queremos que este gobierno o el que esté elegido por el pueblo tenga el mayor de los éxitos porque en el medio estamos los trabajadores, que no nos vamos del país. Tenemos una enorme preocupación por la situación actual. Podemos llegar al 100 % de inflación anual. ¿Y quiénes pagan el costo de eso? Los trabajadores”.

Así lo dijo José Ibarra, titular de la Federación Nacional de Conductores de Taxis y flamante secretario general de las 62 Organizaciones, tradicional brazo político del sindicalismo peronista, que fueron relanzadas este miércoles y que buscarán convertirse en protagonistas en la escena nacional.

Luego de su apogeo en los años 60 y 70, con el liderazgo del cacique metalúrgico Lorenzo Miguel, las 62 atravesaron distintas etapas que reflejaron el estado de división del peronismo y dejaron de tener la influencia decisiva de décadas pasadas, cuando era la agrupación político-sindical que conseguía que en las listas de candidatos del PJ hubiera un 33 % de representantes del movimiento obrero.

Eso mismo se proponen reflotar ahora, según admitió Ibarra a Infobae: “Esos derechos nos dio Perón a los trabajadores y vamos a trabajar para recuperarlos. Hemos acompañado a todos los gobiernos peronistas y cuando nos tuvieron que dejar de lado, lo hicieron”.

