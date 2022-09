En medio de su alegría por ya no tener que estar haciendo reposo, Barby Franco enfrentó el rumor de separación de Fernando Burlando mientras transita el sexto mes de su embarazo.

En un ida y vuelta con sus seguidoras de Instagram, a la panelista le preguntaron si es verdad que se separó del letrado. Y si él ya se habría ido de la casa en la que convivían.

Entonces, ella aclaró que no se separaron. Y si bien es verdad que no está viviendo en su casa, no es por la supuesta separación sino por trabajo.

BARBY FRANCO RESPONDIÓ CONTUNDENTE AL RUMOR DE SEPARACIÓN DE FERNANDO BURLANDO

"Dicen que Burlando te dejó y que ahora vive en un hotel...", le dijeron a Barby Franco en Instagram.

Y ella aclaró contundente. "Se fue a un reality que solo dura 15 días... Está feliz, ojalá lo gane. Soy partidaria de que la vida es una sola y hay que hacer lo que a uno lo haga feliz".