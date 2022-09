Emotivo momento en el que Fito Páez le cantó a Cecilia Roth el tema Un vestido y un amor

En la noche de este martes, Fito Páez brindó un show histórico en un Movistar Areno lleno de fanáticos para iniciar el tour El amor 30 años después del amor. En el recital, varias generaciones se abrazaron para este festejo, junto a uno de los artistas más destacados de la música popular argentina.

Uno de los momentos más emotivos y especiales del recital se vivió cuando el popular cantante rosarino le dedicó una canción a Cecilia Roth, la madre de su hijo mayor, Martín. “¿Está Cecilia por allí?”, preguntó Fito mientras con la mirada buscaba entre la platea a la actriz, que fue la musa que lo inspiró para componer alguno de sus tema.

Cuando el artista la encontró, recordó: “Caetano hizo una versión de ‘Un vestido y un amor’ y nos invitó... ¿Vos te acordás? Nos sentamos allí y él te lo cantó a los ojos... y casi me muero de los celos. Entonces esta vez te lo voy a cantar... No sé si a los ojos, porque estoy medio torcido, pero esto es totalmente para vos...”, contó antes de cantarle el tema en cuestión, que tuvo como detalle una bandera argentina con el sol impresa en la pantalla del fondo. ¿Guiño al verso “Ya sé, no te hace gracia este país”? “Todo para vos, amor”, dijo Páez antes de tirarle un beso a Ceci, escena que derritió a todas.

Durante el show, cuando Fito interpretó “Dos días en la vida”, subió al escenario por primera vez en la noche Fabiana Cantilo, para darle su voz e impronta al recordado segundo tema del álbum. Así fue desfilando, canción por canción en el mismo orden original del disco, toda esa obra inmensa que vio la luz en 1992. Fabi volvió sobre el final de la primera parte para sumarse en “Brillante sobre el mic” y en la catarsis colectiva de “A rodar mi vida”; y más tarde en “Yo vengo a ofrecer mi corazón”.

Además, el cantante le dio un presente a ambas mujeres que tuvieron un gran significado en su vida: “Tengo la posibilidad de regalarle adelante de todos ustedes, porque me encantan las dos y porque las amo un montón, con todo mi corazón. Porque me han cambiado la vida y me han ayudado a verla mejor... En este ramo de flores que le quiero dar a Fabi y a Ceci, quiero agradecerles lo bella y hermosa que han hecho mi vida”.

Para los bises, Fito apareció todo de rojo mientras el público le coreó con fuerza “Y dale alegría a mi corazón”. El rosarino los cebó y los hizo repetir esos versos, hasta que interrumpió con “Es solo una cuestión de actitud”. Esa electricidad dejó todo listo para la despedida con “Dar es dar” -que incluyó snipets de la propia “Buena estrella” y “Peluca telefónica”, de Charly- y una “Mariposa Technicolor” a todo trapo. “Estoy en shock y no quiero decir pelotudeces. Lo que pasó hoy fue inolvidable”, saludó Páez, arropado en el feedback con su gente. Afuera del estadio, esperaba una refrescante lluviecita de verano que no pudo apagar tanto fuego.

Cabe recordar que Páez regresará al Arenas los días 21, 25, 26, 29, 30 de septiembre y 7 de noviembre. Luego seguirá con el tour en diferentes países, como Estados Unidos, Venezuela, España, Uruguay.

Infobae