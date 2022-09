Mauro Icardi publicó sus escandalosos chats con Wanda Nara y después los borró

A tres días de que Wanda Nara anuncie su separación de Mauro Icardi, continúan los escándalos. Esta vez fue el futbolista quien filtró en sus stories de Instagram las conversaciones con su esposa, donde aparecen los reclamos que ella le hace, y la acusó de “tóxica nivel mil”.

“Cuando te la das de soltera, o decís serlo, pero sos re tóxica”, empezó poniendo en sus redes para mostrar con capturas las charlas privadas por WhatsApp que tuvieron.

“Te estoy llamando” y “¿dónde estás vos?”, reclama ella, mientras él se niega a decirle y aparecen varias videollamadas rechazadas. “Cuando me llames seré igual. ¿Por qué en vez de dormir con el nene te vas por ahí?”, le dice la figura de ¿Quién es la máscara? al jugador.

LOS TREMENDOS MENSAJES QUE MAURO ICARDI FILTRÓ SOBRE WANDA NARA

“Estoy solo, no tengo que darte explicaciones. Me dejaste vos. ¿Ahora me querés manejar la vida de separado también?”, asegura Icardi, molesto.

“Porque sos mentiroso de casado y de soltero”, arroja ella, picantísima. “¡Somos iguales! ¡Qué tóxica!”, contesta él. “Porque sos un zorro. Me voy a dormir. No querés decirme dónde estás, vos sabrás”, le dice la empresaria, molesta.

En ese momento, ya en sus stories, el futbolista siguió chicaneando a su pareja. “Tóxica nivel mil. Wanda_Nara, ¿en qué quedamos, gordi?”, lanzó. “¿Estará soltera o no?”, puso, junto a una encuenta para que vota la gente.

Al final, Mauro decidió borrar todos sus posteos, pero solo dejó uno. Aparece haciéndose una selfie, en su casa de Milán y tirando un beso junto al nombre de Wanda.