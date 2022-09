Rigen nuevas normativas para las agencias de viajes y turismo

El Área de Fiscalización del Ministerio de Turismo de Corrientes mantuvo una reunión técnica de trabajo con el Director de Control y Fiscalización de Agencias de Viajes dr. Ricardo Maldonado y la asesora legal de control de Agencias de viajes Cont. Lorena Martínez del Ministerio de Turismo Nación.

Por consiguiente, vale destacar que Lorena Martínez en un trabajo conjunto y mancomunado con la Provincia, se encuentra realizando inspección de Agencia de Viajes en la Capital Correntina y en el interior ofreciendo capacitaciones y prácticas al personal interno, sobre las nuevas normativas en vigencia que regula la actividad turística.

Por lo tanto, informaron que el plan de fiscalización consiste en detectar no licenciatarios, habiendo encontrado infractores en el funcionamiento de agencias no habilitadas en competencia desleal hacia otras agencias. Por otra parte desde la cartera del Ministerio de Turismo de la Provincia de Corrientes se dio a conocer la plena vigencia del art. 1 de la Ley 18.829 y en virtud de ello alerta que ninguna persona, Institución religiosa, educativa y otros; tienen permitido vender viajes y/o paquetes para concurrir a eventos religiosos, cultural, musical ni de ninguna índole que no sea una Agencia de Viajes debidamente registrada por el Mintur.-

A tal fin se transcribe el mismo: Art. 1 de la ley 18.829 inc. a) y quedan sujetas a las disposiciones de esta Ley toda persona física o jurídica que desarrollen en el territorio nacional, con o sin fines de lucro en forma permanente transitoria o accidental, alguna de la siguiente actividad: inc. a) la intermediación en la reserva o locación de servicios en cualquier medio de transporte en el país o en el extranjero.

Asimismo, para corroborar la información existe una página Web en la Provincia en reciprocidad con la del Ministerio de turismo de la Nación, donde se encuentra el listado de todas las Agencias que poseen licencia habilitante, como así también las que pueden vender paquetes estudiantiles.

Como parte activa de control y asesoramiento, desde el Ministerio de Turismo se informa que el Área de Fiscalización, continúa atendiendo de lunes a viernes todas las consultas vinculadas a los temas enunciados de 7.00 a 13.00 horas en 25 de mayo 1330 de ésta Capital teléfono 3795-089234 e-mail Fiscalizaciónturctes@yahoo.com.ar.

Astronautismo

Numerosos destinos argentinos incorporaron el astroturismo como una opción nocturna para cerrar la jornada o extenderla hasta la madrugada, mediante la observación del cosmos a "ojo desnudo" o con telescopios, con guías y especialistas que aportan datos científicos, historias y leyendas.

Aunque no se exigen requisitos para ofrecer este producto, está la posibilidad de estudiar para "guía en astroturismo", con título habilitante, en el Instituto Latinoamericano de Astroturismo, en la ciudad bonaerense de San Fernando, a cargo de profesionales en educación, astronomía, turismo y mitología.

En los Esteros del Iberá, que en sus 750.000 hectáreas no tiene contaminación lumínica, al astroturismo lo desarrolla un grupo de guías locales certificados del Proyecto Starlight Iberá, quienes operan desde los portales de acceso a esta área protegida de Corrientes.