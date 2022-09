Se aguarda la declaración de la menor que estuvo desaparecida tres días

Con expectativa, se aguarda la declaración de la menor de 12 años que estuvo desaparecida durante tres días la semana pasada y que afortunadamente fue hallada sana y salva en la vía pública, más precisamente por avenida Independencia y calle Godoy Cruz de la capital correntina.

La fiscal de Instrucción N° 1, Lucrecia Troia, quien se encuentra a cargo de la investigación, dio detalles de la causa. Aseguró que la menor se encontraba en buen estado de salud y tranquila cuando fue encontrada y que los primeros exámenes médicos estuvieron a cargo del profesional de salud de la Policía de Corrientes.

Luego comentó que se encuentran investigando para saber con certeza qué sucedió con la nena y en ese sentido la fiscal expuso: “Tenemos varias hipótesis, algunas más fuertes que otras, pero todavía no estamos en condiciones de acelerar. Aún faltan las pericias de las cámaras, como así también de los teléfonos celulares y lo más importante: todavía tenemos que escucharla para que nos cuente en primera persona -si está en condiciones- para que diga qué fue lo qué pasó y si se fue voluntariamente o no”.

A su vez, contó que este fin de semana se reunió con los padres de la menor y que los mismos están mas aliviados y tranquilos. “La nena viene hablando con ellos de buena manera”, afirmó a Radio Dos.

Por otra parte, Troia hizo un llamado a los medios sobre cómo comunicar estos tipos de casos y al respecto dijo: “Hay ciertas informaciones que se deben resguardar porque tiene que ver mucho con la integridad de la menor. Además, está muy divulgado su nombre, por lo tanto, sería bueno resguardar a calificación legal que lleva la causa para resguardar también sus derechos”, rogó la fiscal, que también solicitó en lo posible se trate de resguardar la identidad de la menor.

Cabe recordar que por el caso permanece detenido un joven de 20 años, que podría ser acusado de “supuesto abuso sexual”. El mismo fue demorado y posteriormente la Justicia ordenó su detención al hallarse elementos que vinculan la presencia de la menor en su casa, ubicada en el barrio Punta Taitalo, cerca de la costa del río Paraná.

El detenido es hijo de una mujer oriunda de la ciudad de Mercedes, quien hace un año se radicó con su familia en Corrientes.

Esta señora habría sido uno de los tantos testigos que se acercó a la Policía a brindar su aporte, quien dijo a los investigadores de la Comisaría de la Mujer y el Menor II que había visto a una chica parecida a la niña buscada en una parada de colectivos de su barrio.

Un detalle muy particular de su relato que no pasó inadvertido fue la mención de un arito de oro, aunque también brindó muchas incoherencias. De todos modos, se investigó, pero no se obtuvo nada concreto. Incluso su hijo -que ahora está detenido- fue demorado el jueves, un día antes de la aparición de la niña. Ningún elemento lo vinculaba hasta entonces con ella, dijeron los investigadores a El Litoral.

Sin embargo, llamó la atención el marcado nerviosismo que mostró ante determinadas preguntas. Ese detalle fue el detonante para que la fiscal de Instrucción Nº 1, Lucrecia Troia Quirch, solicite allanar su casa.

La medida judicial se cumplió el pasado viernes por la tarde, alrededor de las 18. Ese día también la menor con su uniforme escolar fue hallada en un lugar alejado de Punta Taitalo, sobre la avenida Independencia y calle Godoy Cruz.

Sus padres mantuvieron un encuentro con ella y tras los exámenes médicos regresó a su hogar.

