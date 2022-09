Zona universitaria: vecinos piden reunirse con el nuevo comisario por mayor seguridad

Los vecinos de los barrios aledaños a la zona universitaria del Campus Roca piden reunirse con el nuevo jefe de la Comisaría Novena a cargo de la jurisdicción por hechos de inseguridad. Además, indicaron que la Policía disminuyó el recorrido por las calles y la avenida Libertad donde se registran un aumento de robos.

En esa zona viven un gran número de estudiantes que circulan con un cierto temor y más en las calles que están lejos de la avenida que pasa sobre el Campus.

“Hace poco rompieron la puerta de un edificio de estudiantes a la madrugada e ingresaron. Quisieron abrir las puertas con un barrote pero por suerte no pudieron y quedó ahí”, comentó una vecina. Por su parte, desde el barrio Víctor Colas indicaron que el problema de la inseguridad continúa y temen por los jóvenes que salen tarde de la facultad.

“Cambiaron el comisario de la Novena y teníamos mucho apoyo del anterior. Con el nuevo todavía no nos fuimos a hablar pero bajó la intensidad de los recorridos que hacían antes y ahora hay más inseguridad en la zona de la avenida Libertad con los estudiantes”, contó un vecino del barrio. “Por eso, los vecinos queremos ir a conversar con él para saber qué sucede. No entendemos por qué no hacen los recorridos como lo hacía el anterior”, dijo a El Litoral.

“Pedimos sí o sí más recorridas y presencia policial más fuerte”, concluyó.

Estudiantes universitarios

Los alumnos de la Unne sufren constantes robos en zonas aledañas al campus en ambos barrios. “Los estudiantes son del interior y se renuevan, ellos circulan por la calle inocentemente y sufren robos todos los días. Algunos hacen la denuncia y otros no quieren hacerlo, pero los chicos andan con pánico. Por eso, con un vecino hicimos un proyecto para pedir un destacamento policial y ahora unimos fuerzas a través de una comisión vecinal”, explicó el vecino del barrio Víctor Colas.

“Estamos pendientes y queremos, junto con los vecinos, sumar más fuerzas porque se está convirtiendo en una necesidad de todos. Ante la vuelta de los estudiantes a clases, todavía no se efectúan los controles necesarios”, reclamaba Gerónimo Sobrino en marzo, quien era consejero directivo de la Facultad de Derecho.