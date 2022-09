Revés para el Senado: es ley el voto joven en Corrientes, pero no obligatorio

Horacio Pozo Diputado Provincial (ELI): Hay conceptos que no responden a una democracia, con algunas inclinaciones facistoides que son propias de la mitad del siglo pasado.

La Cámara de Diputados de Corrientes sancionó ayer por unanimidad la Ley 6.615 que habilita el voto de los jóvenes de 16 a 18 años en los comicios provinciales.

A pesar de las especulaciones de extender el debate por un mes, tras la modificación del Senado que cambió el carácter facultativo a obligatorio, ayer el proyecto remitido por el gobernador Gustavo Valdés se convirtió en ley.

“Gracias a la aprobación de los legisladores, desde el 2023 los jóvenes de 16 y 17 años tendrán la facultad de elegir a sus representantes en las elecciones que se convoquen en Corrientes”, celebró Valdés luego de remitir en los últimos cinco años, tres veces la iniciativa. “Un gran paso que amplía derechos y fortalece la democracia”, aseguró.

A diferencia de la sanción de la paridad de género, la ley 6.615 fue rápidamente aprobada luego de que el propio gobernador opinara sobre la necesidad de que el voto sea facultativo de acuerdo con la normativa nacional.

En este marco, el diputado Norberto Ast (UCR) dialogó con El Litoral e indicó que “la Cámara de Diputados por unanimidad insistió en su primera media sanción que está en sintonía con lo que establece la ley nacional, es decir, el voto facultativo”.

“Respeto la opinión, tienen la legitimidad de opinar. Ellos sostienen que tenía que ser de carácter obligatorio”, dijo sobre las modificaciones del Senado.

Su par, Marcos Otaño (PJ) señaló a este matutino que “nuevamente ampliamos derechos. En este caso es dar una herramienta institucional para garantizar el ejercicio de un derecho básico en la democracia que es sufragar”.

“Sin dudas el paso siguiente será insistir con el proyecto de boleta única y a color por alianza”, agregó.

Debate

Si bien la norma fue aprobada por unanimidad, en el recinto ayer no faltó el debate.

La presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General, Lucía Centurión (ELI) se encargó de explicar porqué Diputados insiste con el texto original del proyecto. Aclaró que un derecho no siempre implica una obligación, habló de la capacidad de los electores y la necesidad de mantener una coherencia con las legislaciones vigentes.

Pidió autocrítica “como espacio político” sobre “cómo realmente escuchamos y damos participación a los jóvenes”. Pidió que se asuma el compromiso de “ver con otros lentes” sus inquietudes y a “generar primero la curiosidad y después su interés”.

Las diputadas Alicia Meixner (PJ) y Any Pereyra (PL) se expresaron en favor de la coherencia normativa y de participación que vienen sosteniendo con el proyecto. En tanto, el legislador Horacio Pozo apuntó contra los fundamentos que incorporó el Senado. “En conjunto uno no ve la racionalidad y la relación. Se pasan por arriba algunas cuestiones que son importantes como es el concepto de soberanía popular”.

“Hay algunos conceptos que no responden a una democracia republicana representativa, sino de las democracias corporativas y con algunas inclinaciones facistoides que son propias de la mitad del siglo pasado y no de lo que nosotros tenemos como deber de construir, democracias modernas para el siglo XXI”, fustigó. Cuestionó la expresión “ejercerán de forma responsable y obligatoria” que forma parte de los fundamentos de las modificaciones y dijo que “el decir ‘de forma responsable’ quiere decir que estamos pensando, soñando, imaginando que hay alguien que va a juzgar y calificar las decisiones de los votantes cuando nuestra Constitución garantiza el sufragio universal”.

Aseguró que en los países desarrollados “el voto no es obligatorio” y que eso no implica disminución en la participación política y aclaró que “el voto obligatorio (de los mayores de 18) es porque cuando se sancionó la Constitución, la Nación estaba naciendo, no había democracia y era una manera de impulsar a que sea obligatorio.

Ante estas declaraciones, el diputado Germán Braillard Poccard (PR) contradijo las postulaciones sobre la participación y aseguró que “dar por hecho que nuestra democracia no necesita tomar todas las medidas para garantizar su transparencia es aventurado”.

Reclamó las demoras de la sanción de la ley de paridad de género y voto joven, pidió ocuparse de la agenda de la gente y apeló a modificar el esquema de boletas. Pozo le salió al cruce y le aclaró el origen de sus postulados y sobre los problemas que a la gente le preocupa. “La inflación, la pobreza y la inseguridad”, dijo tras felicitar a Cassani por pedirle, a Braillard Poccard que se refiera solo al proyecto.

La diputada Albana Rotela Cañete (PP) cuestionó los temas planteados por su antecesor en la palabra, destacó los avances en los sistemas electorales y procesos de elección de nuestros representantes.

Su par, Aída Díaz (PC) destacó que “estamos ratificando algo que ya fue ejercido por los jóvenes que votaron en las elecciones pasadas. Los municipios que votaron en forma conjunta con la Nación nos pasaron por arriba superaron la instancia que hoy estamos queriendo aprobar” .

El legislador César Acevedo (PJ) dijo que “se va a zanjar esta brecha”. Apeló a que “la clase política tiene que salir a persuadir a los jóvenes, conquistar voluntades y a generar programas serios y reales que estimulen su participación”.

Cerrando el debate el diputado Javier Sáez (PP) remarcó los nuevos desafíos que surgen a partir de la norma. “Primero seguir capacitando y concientizando sobre el valor y la importancia del voto popular y segundo, buscar los mecanismos para que esos chicos tengan oportunidades acá en la provincia y en el país”.

Se debe consignar que en las elecciones Primarias del 2021, se sumaron 26.117 electores de esta franja etaria y por esa razón, se habilitaron más mesas en la misma cantidad de escuelas.