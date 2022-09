Se cierra la fecha 6 del torneo Oficial

Con tres partidos concluirá hoy la sexta fecha del Torneo Oficial de primera división que organiza la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes (Abcc).

En el juego destacado de la jornada, Colón (1 triunfo - 4 derrotas), recibirá la visita de Regatas (4-1) que llegó a esta fecha como uno de los tres punteros. Estos clubes disputaron la final de la Copa Palacio y también del Oficial de la pasada temporada, pero ahora tienen realidades diferentes.

Colón, con un plantel diferente, apenas ganó un partido en sus cinco presentaciones. Mientras que los dirigidos de Diego Checenelli vienen de un triunfo frente a Alvear recuperándose así de la caída con Hércules.

Hércules (4-1), que también llegó a esta fecha como líder, buscará recuperarse se la derrota sufrida frene a Córdoba cuando se mida con Juventus (2-3). También se medirán hoy, San Martín (3-2) y Pingüinos (1-4).

El programa de partidos para esta noche es el siguiente: Cancha de Juventus: 22 Juventus vs. Hércules. Cancha de Colón: 21 San Martín vs. Pingüinos y 22.30 Colón vs. Regatas.