Yacyretá y Fernanda Raverta inauguraron una sede de Anses en una localidad correntina

Inauguraron una sede de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), este miércoles por la mañana en la ciudad correntina de Ituzaingó, informó la Entidad Nacional Yacyretá (EBY).

El nuevo edificio se encuentra ubicado sobre la avenida 9 de Julio y Tranquera de Loreto , tiene capacidad para 8 operadores trabajando al mismo tiempo en boxes de atención al público, 25 personas en sala de espera y 150 turnos diarios.

Está completamente climatizada, informatizada y con varias oficinas administrativas, señalaron desde la EBY.

La directora ejecutiva de Anses, Fernanda Raverta destacó que es “la oficina de atención N°64 que estamos inaugurando desde que llegamos a la gestión hace tres años, que se suman a las 420 oficinas que Anses tiene en todo el país”.

Además, dijo que “en oficinas como estas ocurren cosas bellas, como son la generación de derechos, beneficios sociales e ingresos económicos para niños, niñas, adolescentes, jefes y jefas de hogar y para quienes acceden a una pensión o jubilación”.

También entregaron resoluciones a mujeres que accedieron a jubilarse por “Tareas de Cuidado” familiar. “En Corrientes ya son 8.000 las mujeres que se jubilaron por Tareas de Cuidado” , explicó Raverta.

Por su parte, la consejera de EBY, Ana Almirón explicó: “La nueva sede fue construida en conjunto entre la Anses y Yacyretá. La EBY aportó el terreno, ayudó con la logística y gestiones para la obra”.

“En Ituzaingó esta Unidad ampliará la capacidad de atención para la Anses, que antes funcionaba en la sede del Concejo Deliberante”, señaló.

La nueva Unidad de Atención de Anses en Ituzaingó es la primera en su tipo, modular, construida en el interior del país. Otros municipios donde se construyeron unidades modulares similares son: William Morris, González Catán, Rafael Calzada y Pinamar; todos en la provincia de Buenos Aires y ahora Ituzaingó (Corrientes).

DECLARACIONES DE RAVERTA

Durante su discurso, la directora ejecutiva de Anses también lamentó la falta de aprobación de la Ley de Pago de Deuda Previsional, que está en Diputados de la Nación “porque los legisladores de la oposición no la quisieron tratar en diciembre y ahora están poniendo excusas. Si esa ley no se aprueba, 800.000 personas en todo el país, de las cuales 21.000 son de Corrientes; no podrán acceder a la jubilación este año”, definió.

“Son personas que han trabajado toda su vida, pero a quienes no les han hecho los aportes correspondientes. Necesitan esta ley para jubilarse”, sentenció Raverta.

“Y le reclamamos a la oposición, porque estos correntinos y correntinas merecen acceder a ese derecho. Al igual que los otros 220.000 correntinos y correntinas que ya accedieron a la jubilación nacional”, expresó.

También pidió a los diputados de la oposición que “se pongan en lugar de esas personas que necesitan acceder a la jubilación” y que faciliten la “oportunidad de discutir esta Ley” en sesiones extraordinarias que estarán abiertas hasta el 27 de febrero.

“Exijamos entre todos el debate y la aprobación de la Ley de Pago de Deuda Previsional, porque es indispensable para continuar con las moratorias que vienen desde el 2004 hasta diciembre del 2022. Hagámoslo por los que necesitan jubilarse y no tienen los años necesarios de aporte”, definió la titular de Anses.

ANSES LLEGA A 800.000 CORRENTINOS

En contacto con la prensa tras el acto, Fernanda Raverta también destacó que la Anses vuelca en la Provincia de Corrientes más de $18.500 millones por mes actualmente, para casi 800.000 correntinos y correntinas (70% de la población de la Provincia) a los que llega con jubilaciones y pensiones, refuerzos y compensaciones; AUH, AUE, Asignaciones Familiares; Tarjeta Alimentar; Complemento Leche; Progresar, ProCreAr, entre otras decenas de prestaciones.

En 2023 la Anses volcará más de $240.000 millones en fondos directos para correntinas y correntinos que todos los meses reciben algún recurso económico por haberes, asignaciones, beneficios sociales y asistencia directa.

“Anses es el organismo que más llega a los correntinos y correntinas que necesitan de la mano solidaria del Estado; el que más derecho e inclusión genera, sin intermediación”, expresó el senador provincial José “Pitín” Aragón.

Además, dijo que se “distribuyó ingresos económicos para el 75% de la población de Corrientes en pandemia, cuando nadie podía salir de sus casas. Hoy llega al 70% de la población de Corrientes todos los meses con algún ingreso”.

El legislador provincial destacó el aporte de la EBY para que se concretara la nueva Unidad de Atención en Ituzaingó “para seguir mejorando las prestaciones y seguir generando derechos, atendiendo las demandas de los correntinos”.

Acompañaron el acto inaugural el diputado nacional Jorge Antonio Romero, los senadores provinciales “Pitín” Aragón y Víctor Giraud; el intendente de Villa Olivari “Tito”Yavorsky, la diputada provincial Belén Martino, la representante del Ministerio del Interior, Marlene Gauna; los Delegados de Anses UDAI Corrientes, Cristian Zulli, el de la Regional NEA, Agustín Áleman; trabajadores de ANSES; los representantes locales de PAMI, Cristian Aragón y de Trabajo de la Nación, Omar Molina.