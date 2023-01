Tensión legislativa en el inicio del tratamiento del juicio político

Más Info

“No le doy la palabra por machirulo”

La primera jornada por el juicio que propone el oficialismo a la Corte Suprema de Justicia en la Cámara de Diputados tuvo un fuerte cruce en la Comisión, cuando una diputada cruzó al radical Mario Negri con una fuerte acusación: “No le concedo la palabra por machirulo”.

Vanesa Siley, dirigente sindical del espacio judicial y diputada del Frente de Todos remarcaba: “entiendo que estén cansados y la tolerancia haya bajado al umbral cero, pero.... no interrumpí”, cuando recibió un primer comentario de Mario Negri y contestó: “Hablo como quiero, diputado Negri, hablo como quiero. Déjeme terminar la idea”.

En ese momento, la presidenta de la Comisión, Carolina Gaillard, le preguntó si le concedía una interrupción a Mario Negri y Siley remarco: “No, no, no. No le concedo la interrupción por machirulo. Sigo hablando de lo que estaba diciendo”.

Previamente se quejó de las indicaciones dadas por el opositor.