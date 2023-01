Se viralizó una foto de Wanda Nara en remera y alpargatas y ella salió a defenderse

Desde sus redes sociales Wanda Nara muestra su lado más sensual, las prendas de lujo que tiene en su vestidor y no falta su costado más picante. Esta vez salió al cruce por la viralización de unas fotos suyas que aparecieron donde se la ve en calza comprando con su hija en una librería.

La mediática, contra quienes la cuestionan por su look en su vida diaria, redobló la apuesta. “Tengo la misma remera de ayer con la que me vieron hacer compras en una librería con Francesca. Obvio que voy al supermercado, a la librería, a la farmacia. Soy una mamá como todas”, lanzó, desde un video en Instagram.

“Me da risa que digan ‘está en una farmacia’. ¿Quién va a ir por mí? Obvio que cuando salgo no me van a ver como en Instagram. Instagram es mi trabajo y son las fotos que a veces tengo que subir”, explicó.

WANDA NARA RESPONDIÓ A QUIENES CRITICARON SU LOOK EN UNA LIBRERÍA

“La realidad mía es esa. Alpargatas, jogging. Si me pongo a pensar me trajo mucho más éxito ese look que producida. En muchas de mis citas con chicos fui al natural, porque garpa mucho”, contó la empresaria, quien figura como un nombre fuerte para conducir la nueva temporada de MasterChef.

“Igual, si les puedo decir algo y me pongo a pensar, me trajo más éxito en las relaciones que tuve ese look que, quizás, el de una foto de Instagram. Con todos los chicos con los que salí, en serio no las situaciones inventadas, me conocían así”, reveló la mediática, en una semana donde tuvo la polémica por una supuesta infidelidad a Mauro Icardi con el futbolista Keita Baldé.

Incluso, les dio un consejo a sus seguidores sobre cómo vestirse para una primera cita. “Esto es para decir que, a veces menos es más y eso ya lo sabemos. Lo natural garpa mucho”, confesó, sobre su estilo menos conocido. “Aunque no me lo crean, muchas veces en una primera cita fui así, aunque no me lo crean y si les muestro fotos, se mueren”, concluyó.

Con información de Ciudad Magazine