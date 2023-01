Grave denuncia contra Wanda Nara: “No te me acerques, mugriento”

Una revolución es la que se generó este verano que recién comienza con la presencia de la empresaria Wanda Nara, una figura que todos los paradores y restaurantes quieren tener, siendo más solicitada que su hermana Zaira e incluso más que la modelo Camila Homs. Instalada junto con sus hijos en Laguna del Diario, Punta del Este, los días los disfruta en la playa en familia y por las noches suele concurrir a distintos eventos.

“Esto pasó y tiene que ver con la empresaria Wanda Nara, con una supuesta agresión que recibió un fan”, comenzó informando Juan Etchegoyen en Mitre Live, para luego dar paso a la palabra del periodista Martín Lema, instalado en Uruguay. Según detalló, fue contactado por un vendedor de remeras que se encontraba pintando una casa en la zona de José Ignacio y allí se encuentra a Wanda Nara a quien le solicita sacarse una foto juntos, ya que él admira a L-Gante. “Para él Wanda es como una genia, e incluso la termina admirando más que a él”, explicó Lema, a la vez que continuó: “y ahí fue cuando ella lo mira de pies a cabeza y le dice ‘con esa pinta que tenés de sucio no me voy a sacar una foto con vos, y se fue riendo”.

Carlos Piriz, de 26 años, es la persona denunciante del hecho, y en declaraciones a la prensa aseguró que “con lo que me dijo Wanda Nara me alcanzó, ya no quiero saber más nada, porque me acerqué a pedirle una foto y me dijo ‘no, mugriento, no te me acerqués, mugriento’, y yo no soy nada de eso, y así no se trata a un fan”.

“Yo la sigo en Instagram, en Tik Tok, en YouTube, miro todo sus videos y las canciones de L-Gante”, confesó el joven. Además, aseguró que “yo solo le pedía una foto para tenerla de recuerdo porque siempre quise una foto de ella, y me vio y me contestó también que no me daba la foto porque tenía pinta de plancha, y se subió a un Mercedes y se fue. Me sorprendió la actitud que tuvo, no imaginé que fuera a tener esa actitud”, cerró.

Luego de ir a Qatar para apoyar a la Selección Nacional que se consagró ganadora, Wanda Nara estuvo unos días en la Argentina y llegó a Uruguay en un avión privado con sus cinco hijos y su amigo, el estilista Kennys Palacio. La empresaria se reencontró con su hermana Zaira Nara en Punta del Este, donde celebrarán con sus padres la fiesta de fin año, como muchos famosos argentinos.

En las redes sociales, la mediática habló de su vida amorosa y aprovechó para confirmar una vez más su separación de Mauro Icardi. “Desde octubre de 2022 (estoy) sola, divirtiéndome con amigas”, respondió a sus seguidores. Respecto a las cualidades que espera de su próxima pareja, Wanda puntualizó todas las características que debe tener un hombre para ganar su corazón: “Ser inteligente, ser un apasionado por lo que hace, tiene que ser un potro, una persona segura y madura, que me cuide, que me respete y que me haga sorpresas”.

Desde que la empresaria oficializó la ruptura, se la vio cada vez más cerca de L-Gante. Ella participó en su videoclip y él fue modelo de su marca de indumentaria. En el medio, compartieron algunas salidas nocturnas, con besos y arrumacos incluidos. Y sin embargo, ellos insisten en que lo que los une no es otra cosa que una amistad.

La semana pasada, Wanda usó Instagram para comunicar a través de un video en vivo su situación sentimental con L-Gante. “Yo no le hice nada a nadie porque no estoy con nadie. Tengo amigos y si ellos están solteros, separados o en conflicto, no sé cuál es la situación... O mejor dicho, sí la sé, pero no tengo una relación”, dijo en ese momento sobre su presente con el cantante.

Infobae