Valdés: “La mafia sindical no le hizo un solo paro al peor presidente de la historia”

El gobernador Gustavo Valdés acompañó ayer a Rogelio Frigerio en un acto de campaña en Entre Ríos. Fustigó al Gobierno nacional y calificó a Alberto Fernández como “el peor presidente de la historia del país”. Alertó sobre la mafia sindical que “actúa cuando comenzás a gobernar y querés cambiar el país, pero que no lo hicieron un solo paro al peor gobierno de la historia”.

Pidió además “votar a un presidente que conozca la Argentina, que haya luchado contra la mafia de los sindicatos”.

“Gobernar la Argentina no es fácil, cuando comenzás a gobernar se te ponen enfrente esos sindicalistas que hoy se callan la boca ante el peor Gobierno de la historia: no le hicieron un solo paro al peor presidente de la historia del país. Ya veremos quién se está beneficiando, pero la gente seguro que no. Cuando gobernás se te ponen enfrente los gremios y no te dejan comenzar las clases. Nosotros tenemos un espacio para cambiar el país”, puntualizó.

“Este espacio tiene la fortaleza para resistir, para un cambio sensato. El pueblo nos va a dar el poder para la transformación y cuando estemos en segunda vuelta, tenemos que caminar juntos hacia una Argentina diferente. No es una elección fácil, pero seguro que los gobernadores de Juntos por el Cambio vamos a hacer con Patricia Bullrich la nueva Argentina”, aseveró.

“@frigeriorogelio va a ser el próximo gobernador de #EntreRíos porque tiene la capacidad y la dignidad que hoy demandan su pueblo para hacerse cargo de los problemas más apremiantes”, publicó en la red social X el mandatario correntino.

“En #SantaElena, ratificamos nuestro total apoyo a él y su equipo para cambiar la provincia”, agregó.

“En #LaPaz, el gran equipo de @juntoscambioar de #EntreRíos demostró su fortaleza y su convicción para ganar el 22 de octubre bajo el liderazgo de @frigeriorogelio Se viene una elección histórica que culminará de la mejor manera: ¡Con un triunfo de punta a punta!”

“Junto a Rogelio en nuestras provincias y @PatoBullrich en la Presidencia de la Nación, trabajaremos por el desarrollo del norte argentino así como por la construcción de una #Argentina más federal, con orden, seguridad y oportunidades”.

“Nos quedan los últimos días de campaña: con convicción, repartamos la boleta de @PatoBullrich y @luispetri y convenzamos a los indecisos de que esa es la única opción viable de cambio para #EntreRíos y el país.

¡Vamos, Rogelio, a ganar!”