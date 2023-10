L-Gante mandó al frente a Wanda Nara: "Ella me pidió que la nombrara"

Mucho se dijo sobre la relación de L-Gante y Wanda Nara. Que eran amigos, que algo más había pasado entre ellos... Lo cierto es que, si bien hubo un sinfín de acercamientos, ninguno de los dos quiso profundizar demasiado en este tema.

De hecho, cuando le preguntaron en PH por su vínculo con la conductora, L-Gante se mostró súper molesto y acusó a Andy Kusnetzoff y a los otros invitados de querer "hacerle pisar el palito".

Luego de esto, el cantante participó del programa de Juana Viale y, a la salida, fue interceptado por un notero de Socios del espectáculo. "Vos contaste públicamente que habías estado con Wanda, ¿cómo están las cosas?", le preguntaron.

"Las cosas están tranqui. No hablamos hace bastante. Se frenó un poco la charla pero todo tranquilo el vínculo sigue", contestó L-Gante sin querer meterse en líos.

"Se había viralizado una imagen de que ella estaba con el auto en tu casa", insistió el periodista. "Sí, pero no estamos en modo pareja. Estuvo haciendo música y presencié algo de eso. Nada, yo le deseo lo mejor y respeto todo lo que quiere hacer. Me cae bien. Fuera de lo que sea una relación no hay problema con nada, me cae muy bien", aseguró el artista.

Queriéndole sacar algo más de información, el notero continuó: "Vos manifestaste más veces tus encuentros pero ella no tanto, ¿eso te afecta o te molesta?"

"No, porque ella me lo pidió en un momento. Me dijo que sentía como que no la nombraba", dijo sin filtros L-Gante. "¿Ella te pidió que la nombres?", consultó sorprendido el periodista.

"Yo me restringía un poco por respeto a su pareja", aclaró sin vueltas el artista.

Fuente: Pronto