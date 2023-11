El ninguneo de Marcelo Tinelli a Marixa Balli: "Basta de meterme en cualquier cosa"

Marixa Balli contó más de una vez que, en el pasado, tuvo 'algo' con Marcelo Tinelli. Si bien no se la quiso jugar dando fechas, insistió en que fue una 'linda historia' no tan lejana en el tiempo. El problema es que la actual panelista de LAM no puede entender por qué el conductor no quiere reconocerlo y tampoco entiende por que la tiene tan relegada a la hora de trabajar.

Pero del otro lado, nunca hubo confirmación ni desmentida... hasta ahora. El jueves por la noche se supo que Marixa estaba furiosa porque, luego de haber sido convocada por Lourdes Sánchez para bailar la salsa de a 3, la bajaron sin siquiera darle un aviso. "Me enteré cuando me contó Yanina que la habían convocado para hacer algo con Lourdes y Fátima Florez. Una falta de respeto", se quejó.

En el vivo, Lourdes reconoció su erros pero el que se lo tomó como un chiste fue Marcelo. Primero, intentó desligarse de la polémica pero terminó metiendo un bocadillo cuando Yanina intentó responsabilizarlo que seguramente, provocará una fuerte reacción del otro lado. "No, yo no me hago cargo... Basta de meterme a mi en cualquier cosa ya"

Luego le mencionaron el romance del pasado y fue entonces que la ninguneó: "Ahora viene algo que le va a doler pero, ¿Hoppe usted me vio alguna vez con Marixa? ¿No, no?".

Después de eso, le sumó una fuerte cuota de Ironía: "La quiero invitar, la voy a llamar yo. Mari mi vida, mi reina, mi todo, me encantaría que vengas al peso a saludarnos... a bailar no porque ya me dijo que no quiere?

El ida y vuelta quedó ahí pero la realidad es que a Marixa no le debe haber gustado nada... ¿qué opinan?

