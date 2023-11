Fuerte denuncia de La Joaqui: "Hace 6 meses que vengo tolerando y haciendo la vista gorda"

El 2023 fue un año muy cambiante para La Joaqui ya que el éxito profesional se vio opacado por algunas cuestiones de salud y los problemas con las personas que la representaban. Esto hizo que la cantante estuviera metida en un sube y baja de emociones que se veían potenciados por la cancelación de shows y los consecuentes problemas legales.

Pero cuando todo parecía haberse calmado un poco, el fin de semana salió furiosa para hacer una nueva denuncia a través de sus redes.

Todo comenzó con un supuesto mensaje de su autoría en "X" que, tras la victoria de Milei en las elecciones, anunciaba que se iría del país. El problema surge porque ella niega haber escrito algo semejante y reclamó por una campaña sucia en su contra. "Gente, con todo respeto, tienen que fijarse la información que difunden. Hicieron tendencia en Twitter a una cuenta fantasma. Ni siquiera se toman el trabajo de buscar mis redes reales", disparó.

"Yo jamás dejaría mi país. Amo mi tierra. Algunos con tal de bardear, se suben a cualquier bondi", remarcó.

Luego vino la acusación hacia ese entorno del cual decidió alejarse hace ya un tiempo: "Llevo más de 6 meses tolerando amarillismo y falsas noticias difundidas por personas que quieren hacerme mal y me guardo todo para mi. Hago la vista gorda pero esta gente no se cansa".

"Cuando alguien ya no tiene el alcance de manejarte a vos, va a buscar la manera de manejar cómo te ve el resto. Dejen de alimentar mentiras. Violencia es mentir. El que elija no seguirme, que sea por mi y mis acciones no por las que otros viralizan para tener 5 minutos de tendencia a costa de ensuciarme a mí".

Fuente: Pronto